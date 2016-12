A gennaio Ford rilancia la Fiesta

. Va bene direte voi, chi è che a San Silvestro non la farà? Ma Ford la fa con la sua auto più venduta in Europa, quella. Non è un caso che nel segmento B è sempre una delle auto più temibili, gli italiani poi la amano da tre decenni e spesso chiude l’annata sul trono di vettura straniera più venduta.

foto Ufficio stampa

Ciò detto, fare la presentazione internazionale a Roma è stato un passo breve. La nuova Fiesta non muta personalità e look d’insieme del modello attuale, ma evolve verso l’alto di gamma ciò che il mondo dell’auto ha partorito negli ultimi anni, anche nei segmenti cittadini. E così ecco un nuovo frontale con l’imponente griglia a forma di trapezio e le luci diurne a LED, il cofano con un bel powerdome bombato e i paraurti resi più robusti, per un’immagine ancora più dinamica. Lavoro prezioso anche per gli interni, più raffinati, con nuovi rivestimenti in pelle per la corona del volante, uno schermo da 5 pollici a centro plancia e un riposizionamento dei comandi, a cominciare dagli alzacristalli elettrici.

La nuova Fiesta sarà disponibile in due allestimenti e 5 motorizzazioni. A benzina il piccolo 3 cilindri 1.0 sarà declinato nei due livelli di potenza da 80 CV e, ma solo in un secondo momento, 100 CV con sovralimentazione turbo. A gasolio il classico Duratorq TDCi è disponibile nei livelli da 75 e 95 CV. In più, giusto per il nostro mercato, la motorizzazione ibrida benzina/Gpl con motore 1.4 da 92 CV. Motori manco a dirlo tutti super efficienti, con emissioni di CO2 sempre sotto i 100 g/km.

Quel che resta è la promessa di Ford di mantenere intatte tutte le qualità espresse da sempre dalla vettura: Fiesta è maneggevolezza, agilità, affidabilità dei propulsori e dolcezza del cambio. Doti che, insieme al design attraente, hanno fatto vendere a Ford in Italia più di un milione di Fiesta in 10 anni. A gennaio arriva con la vettura una serie ampia di accessori, come i cerchi da 17 pollici, e due inedite tinte di carrozzeria. I prezzi partono da 11.750 euro per la 3 porte e da 12.500 euro per la 5 porte.