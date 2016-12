Motor Show: il pubblico è l’X-Factor

foto Ufficio stampa

“È già una vittoria essere qui”, dice Giada Michetti, amministratore delegato di GL Events, società che organizza il Motor Show. Anche perché, sempre di ieri, è la notizia dell’annullamento del Salone di Amsterdam dell’aprile 2013 e quest’anno sono saltati i saloni di Madrid e Barcellona. Mal comune mezzo gaudio? Forse, ma non solo, perché il Motor Show ha qualcosa di speciale rispetto agli altri classici saloni auto. “Il pubblico è l’X-Factor di Bologna”, dice sempre la Michetti, e non a caso la prevendita dell’edizione 2012 supera del 10% quella dello scorso anno.

Pur a ranghi ridotti (non terrà conferenza stampa), Fiat coglie l’occasione per far conoscere al pubblico la terza generazione della Panda 4x4, con una flotta di 10 modelli che i visitatori potranno testare, insieme alle Abarth da corsa. Le aree esterne hanno sempre avuto il predominio su quelle interne per gli espositori e l’edizione 2012 non fa eccezione. C’è la possibilità di conoscere e provare le auto a emissioni zero presenti nella sezione “Electric City”, quelle storiche della “Icon Cars”, con una Ferrari Dino 246 GT del 1969 a entusiasmare il pubblico più colto e raffinato.

Nell’Emilia “terra dei motori” non poteva mancare una sezione dedicata ai top brand sportivi. Nell’area “Luxury Time” ci saranno la Ferrari 458 Italia, la Lamborghini Aventador, la Maserati GranTurismo Sport, ma anche le affascinanti straniere, tra cui spicca la McLaren MP 4-12C Spider, un’anteprima per il nostro Paese. Se le supercar non vi attraggono, sarà sempre possibile svoltare verso le piccole, con Smart che espone l’elettrica forstars e la Brabus ebike. Le due ruote sembrano essere nelle corde di Smart, visto il recentissimo accordo con Vectrix per la produzione congiunta di scooter elettrici.

Quanto alle gare, dispiace sinceramente l’annullamento del Memorial Bettega, l’evento sportivo più importante nei 37 anni di Motor Show. Restano esibizioni e gare di grande fascino, come la Squadra Corse Ferrari che si esibirà il 7 dicembre e i Red Bull Speed Day nelle giornate dell’8 e 9 dicembre. Da segnalare anche la partnership con l’ACI, che riserva a tutti i visitatori della kermesse felsinea uno sconto del 30% sui corsi di guida sicura dei Centri ACI-SARA di Vallelunga o Franciacorta. A Bologna si potrà fare un primo assaggio dei corsi stando seduti accanto agli istruttori: lo scorso anno lo fecero oltre 6.500 visitatori, perlopiù giovani.