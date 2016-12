L’idea wagon di Jaguar

- Conto alla rovescia per l’arrivo sul mercato della. Rispetto all’elegante berlina, ha un piglio più sportivo e dinamico, ma soprattutto fa della funzionalità il suo punto di forza., per una lunghezza di carico di quasi due metri.

foto Ufficio stampa

Non sorprende che Jaguar stia promuovendo la XF Sportbrake come l’auto ideale per chi pratica lo sci estremo. Per dirne una, il gancio di traino (smontabile se non serve) consente di trainare rimorchi pesanti fino a 1.850 chili. Una wagon di personalità, ma anche di pregio e con dotazioni sofisticate. È lunga 4,966 metri e ha un passo di oltre 2,9 metri. Dimensioni “monstre”, ben tenute dalle sospensioni pneumatiche posteriori, che Jaguar monta di serie e che esaltano l’assetto comfort della vettura. Sospensioni che, grazie a una centralina elettronica, ricalcolano fino a 500 volte al secondo il giusto assetto in base alle condizioni della strada.

Dal punto di vista estetico, la versatilità dell’auto si arricchisce poi delle barre sul tetto, del vano portasci integrato nel sedile posteriore sdoppiabile e del portellone “soft close” ad apertura elettrica. Il look svela i gruppi ottici anteriori bixeno, con proiettori ad alta intensità (HiD), adattativi in curva e con luci diurne a LED. A LED anche i gruppi ottici posteriori, incluse frecce e luci di stop. La parte posteriore naturalmente è quella di una wagon, con un secondo volume molto ampio che accresce l’abitabilità interna per chi siede dietro. I sedili comfort e gli inserti in legno o alluminio “firmano” la qualità Jaguar, mentre molte finiture metallizzate riprendono il motivo dello schermo centrale touch screen.

Jaguar XF Sportbrake sarà disponibile in tre motorizzazioni, tutte turbodiesel common rail. La prima è 4 cilindri 2.2 da 200 CV e 450 Nm di coppia massima, molto efficiente anche per lo stop/start di ultima generazione e con emissioni di CO2 di circa 130 g/km, che la pongono al livello di una media di segmento B/C. Il motore 6 cilindri a V 3.0 è declinato nei due livelli di potenza da 240 e 275 CV, con rispettivamente 500 e 600 Nm di coppia massima, valori di assoluta eccellenza. Il cambio è in tutti i casi l’innovativo automatico ZF a 8 rapporti. Nuova Jaguar XF Sportbrake ha prezzi che vanno da 50.550 a 65.910 Euro.