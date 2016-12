Bologna si prepara al Motor Show

. Unica nel suo genere, per la commistione tra salone tradizionale dove si espongono autoveicoli nuovi ed eventi legati al mondo delle quattro ruote, con gare, esibizioni e test-drive per tutti. Al Motor Show il pubblico non è semplice spettatore passivo di quel che altri mostrano, è protagonista.

foto Ufficio stampa

Lo slogan dell’edizione 2012 lo mette subito in chiaro: “La macchina del divertimento”. Perché al di là della crisi – quest’edizione ne risente particolarmente – il Motor Show di Bologna è un vero fenomeno di massa, con un numero di visitatori che ha sovente superato il milione, facendone una delle kermesse più seguite al mondo. La 37° edizione si svolgerà dal 5 al 9 dicembre (martedì 4 l’apertura per la stampa) e quest’anno sarà sostenuta da un’esclusiva partnership con Red Bull, che darà vita agli “Speed Days”, grazie alla presenza delle monoposto di Formula 1 dei team Red Bull e Toro Rosso nella MotorSport Arena.

Il visitatore avrà a disposizione varie aree per effettuare le prove di guida che desidera (ma occorre prenotarsi). L’anno scorso le fecero in 45 mila. Per la terza volta viene allestita l’area “Electric City”, con il pubblico che potrà guidare veicoli elettrici di varie Case. E poi ci sono le auto da vedere, da scoprire, da toccare. Con le emiliane sempre in prima fila, padrone di casa invidiate nel mondo. Nel 2013 cadono i 50 anni di Lamborghini, azienda bolognese verace, e modelli come la Aventador Roadster e Gallardo LP 560 e LP 570 Super Trofeo 2013 saranno ambitissime dagli shoot del pubblico e dei fotografi professionisti.

La partecipazione del gruppo Fiat si basa quasi del tutto sulla Panda 4x4, terza generazione della più piccola fuoristrada del mondo, alla quale verrà riservata un’area dedicata per i test-drive. Originale la scelta Abarth di centrare la sua presenza su “Make it your race”, una sorta di reality per gareggiare in pista e che lo scorso anno ha ottenuto 30 mila registrazioni. Quanto alle supercar del gruppo, molta attesa c’è per le Ferrari 458 e F12 berlinetta, in concomitanza con una partnership che lega il Motor Show alla nuova Casa-Museo di Maranello.

E passiamo alle straniere: Volkswagen porta la settima generazione della Golf, già a listino in Italia, ma di nuovo vedremo la versione sportiva GTI. La grande sorpresa è però l’anteprima europea del Nuovo Maggiolino Cabriolet, oltre ad una speciale versione Maggiolino Fender Edition. Per il pubblico di massa susciterà interesse la Eco up!, versione a metano della city car. Sempre per il gruppo VW vedremo a Bologna la terza generazione di Seat Leon, l’ultima nata in casa Skoda, la berlina Rapid, messa anche a disposizione degli organizzatori del Motor Show, e la sportivissima Audi S3.

Partecipazione importante anche per il gruppo Daimler, coi marchi Mercedes e Smart a spartirsi i visitatori. Ci sarò da scoprire la multispazio Mercedes Citan Kombi, tutti i nuovi Suv Mercedes e soprattutto la Classe B, esposta in due versioni inedite: 200 Natural Gas a metano ed Electric Drive. Col marchio Smart vedremo la concept elettrica Forstars. Il Gruppo Renault punta sulla Nuova Clio, che sta ottenendo grandi riscontri a poche settimane dal debutto, e vedremo in anteprima la variante station wagon Clio Break, oltre alla versione definitiva dell’elettrica Zoe. Col marchio Dacia scopriamo la seconda generazione di Sandero e Sandero Stepway, ma anche Lodgy e Dokker.

Due auto assolutamente nuove – Adam e Mokka – rendono davvero speciale la presenza Opel a Bologna. Da MINI si attende la Paceman, settimo modello della gamma, ma il gruppo BMW si riserva di portare a Bologna tante sorprese dell’ultima ora. La Juke sarà al centro dello stand Nissan, nelle versioni Juke R, Juke a gpl e Nismo. Nuove versioni a listino in Italia anche per Honda Jazz, mentre Hyundai farà conoscere le novità i30 Wagon e nuova Kia Pro Cee'd.