Seat Leon: svelati i prezzi

foto Ufficio stampa

Più leggera di 90 kg della generazione precedente, la nuova Seat Leon promette grandi doti dinamiche. Soprattutto vanta un pacchetto di dotazioni, standard e opzionali, di prim’ordine, ed è la prima vettura del suo segmento a proporre i proiettori full LED anteriori. La nuova Leon va a inserirsi nel segmento C, che in Europa vale il 38% dell’intero mercato automobilistico, mentre in Italia si attesta intorno al 30%. Molto ricca la dotazione di serie, basti pensare che il primo livello Reference vanta di serie il sistema Radio Touch con schermo da 5 pollici e computer di bordo, i cerchi da 16 pollici, i retrovisori esterni e le maniglie in tinta di la carrozzeria, il climatizzatore manuale, il volante multifunzione con comandi radio e ESC con antislittamento ASR e controllo della pressione pneumatici.

Il modello base è Leon Reference con motore 1.2 TSI da 86 CV, un piccolo brillante turbo benzina che Seat propone al prezzo di 17.370 euro, chiavi in mano. Il 1.2 TSI è anche disponibile nella variante da 105 CV in allestimento Style e con l’opzione per il cambio a doppia frizione DSG, ma il prezzo sale a 21.320 euro. La versione sportiva FR con motore 1.4 TSI da 122 CV costa 21.630 euro.

A gasolio si parte col 1.6 TDI 90 CV, i cui prezzi iniziano da 19.490 euro, ma la più gettonata (40% delle vendite in Italia) sarà la 1.6 TDI 105 CV da 21.740 euro, anch’essa con l’opzionale cambio DSG. Non manca un potente 2.0 TDI da 150 e da 184 CV, ma i prezzi in questo caso superano i 25 mila euro.