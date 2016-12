Renault lancia Espace 2013

- Leader da quasi 30 anni. Renault Espace è stato un veicolo davvero pioniere quandoe i monovolume in Europa non esistevano. Ma il suo design rivoluzionario stupì allora come ancora stupisce oggi, perché le sue linee e le sue concezioni di spazio continuano a infondere il senso della modernità.

foto Ufficio stampa

Il frontale esprime un’identità comune agli ultimi modelli Renault, con la losanga ingrandita e in posizione verticale. Lo stile resta molto dinamico e distintivo, si vede subito che è una Espace, da sempre imbattibile quanto a funzionalità e abitabilità. E con le più evolute tecnologie sempre al suo fianco, come la nuova telecamera di retromarcia ad alta definizione sul Model Year 2013, che sullo schermo del navigatore visualizza l’immagine a colori. Più rifinita è poi la plancia, mentre il volante è in cuoio e il pomello del cambio in pelle. Le sellerie variano in base all’allestimento e propongono l’elevata qualità del misto tessuto/Ecopelle con trattamento Teflon antimacchia (Wave), Alcantara (Live) e pelle color carbone (Initiale).

Due i motori, entrambi 2.0 turbodiesel dCi: il primo sviluppa 150 CV e il secondo 175 CV e ha in abbinamento il confortevole cambio automatico Proactive. Ottima la coppia – rispettivamente 340 e 360 Nm a 2000 giri – e ottimi anche i consumi e le emissioni, ridotti di un buon 15%. La versione da 150 CV riesce a limitare i consumi medi sui 100 km a soli 5,7 litri di gasolio, un’inezia per un’auto della mole di Espace, con sette posti a sedere veri e ultra confortevoli. Ma non sono male neanche i 6,4 litri di gasolio che servono alla motorizzazione da 175 CV.

Renault Espace MY 2013 è proposta in 3 livelli di allestimento: Wave con propulsore 2.0 dCi 150 CV e cambio manuale; Live col 2.0 dCi 175 CV e cambio manuale o Proactive; Initiale col motore 2.0 dCi 175 CV e gli stessi due cambi a scelta. Di serie tutte le versioni vantano l’ESP con l’antislittamento ASR e il controllo di sottosterzo CSV, il computer di bordo e il navigatore integrato TomTom Live, il cruise control e il freno di stazionamento elettronico, il sistema di recupero dell’energia in frenata. La garanzia standard è di 3 anni/150.000 km e la forbice di prezzi va da 34.900 a 42.000 euro.