Nuova BMW X1, restyling riuscito

- Un restyling mirato e nuove motorizzazioni per rinfocolare l’appeal della X1. Il Suv d’ingresso BMW ha il compito importante di strizzare l’occhio al mercato consumer, quei privati che hanno sempre desiderato farsi la BMW – e nella carrozzeria più moderna del momento – senza però svenarsi. E, mentre ne servono più di 40 mila per il Suv immediatamente superiore, l’X3.

foto Ufficio stampa

Sono molti i particolari che cambiano. All’esterno sono stati ridisegnati i fascioni anteriori e i proiettori anteriori, che fanno più largo uso dei Led, e non solo per le luci diurne. Le frecce sono incastonate nei retrovisori esterni e la protezione sottoscocca posteriore è più appariscente. Al debutto anche nuovi tipi di cerchi e 4 inediti colori di carrozzeria. All’interno è di nuovo disegno la consolle centrale, orientata adesso verso il conducente, come per altre vetture BMW, e gli schienali dei sedili posteriori sono regolabili in ben 10 posizioni, con inclinazioni da 1 a 31 gradi. Per la massima personalizzazione, sono ora disponibili i pacchetti xLine, Sport Line e quello sportivo M.

Molto ampia la gamma motori, anche se in Italia è un po’ penalizzata l’offerta a benzina. È disponibile soltanto la motorizzazione s18i a trazione posteriore da 150 CV, mentre a gasolio si può scegliere tra 4 propulsori e due tipi di trazione, con potenze che vanno da 116 a 218 CV. Quest’ultima si riferisce alla nuova motorizzazione top di gamma diesel, la xDrive25dA con trazione integrale xDrive e cambio automatico a 8 rapporti, una rarità nel segmento. Per le versioni meno potenti, il cambio manuale a 6 marce è comunque di nuova concezione. Per la massima efficienza, tutte le motorizzazioni dispongono dei sistemi di recupero dell’energia in frenata, del nuovo servosterzo elettromeccanico e dell’indicatore del punto ottimale di cambiata.

Lunga quattro metri e mezzo e larga 1,8 metri, la nuova X1 mantiene intatta tutta la versatilità dei Suv BMW, con il bagagliaio che offre dai 420 ai 1.350 litri di capacità. L’assetto è molto evoluto: non è più alto da terra di quello di una grossa station wagon, ma si basa su un sofisticato avantreno a doppio snodo e un retrotreno a 5 bracci. Di serie naturalmente i controlli elettronici di stabilità e trazione (DSC e DTC), ma anche dotazioni comfort come il climatizzatore, i retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, un impianto audio base con 5 altoparlanti. Il range di prezzi della nuova BMW X1 va dai 29.250 ai 47.000 euro.