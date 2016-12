Lamborghini Aventador Roadster

- L’esperienza mozzafiato di una roadster firmata Lamborghini. Una super roadster, modellata sulla Aventador, capace di sprigionare lae di. Un delirio per un’auto scoperta. La vivranno in pochi quell’emozione, pronti però a mettersi in fila per assumere i diritti dell’ultima supercar della Casa di Sant’Agata Bolognese: la

foto Ufficio stampa

Una scoperta due posti così è difficile da vedere, nel panorama mondiale non ce ne sono di confrontabili. Se non forse la Coupé della Lambo Aventador, lanciata nell’estate 2011 e già consegnata in 1.300 esemplari. Strepitoso il motore montato sulla supercar, il 12 cilindri di 6,5 litri di cilindrata, forte di 700 CV e con trazione integrale (le cifre 700-4 significano proprio questo, LP sta per la posizione longitudinale del motore), cui è abbinato un cambio automatico sequenziale a 7 rapporti. Velocità massima a parte, è l’accelerazione a suggerire i brividi più sinceri: 3 secondi per passare da 0 a 100 km orari.

Ma il V12 non è solo potenza bruta, perché sa essere anche “intelligente”. Gli ingegneri Lamborghini hanno infatti adottato il sistema di disattivazione dei cilindri quando le condizioni di marcia non necessitano di tutta la potenza erogabile. E così, col sistema Stop & Start, la Aventador Roadster fa contenti anche i puristi dell’efficienza. Infine, tramite il lunotto elettrico, è possibile regolare sia l’intensità del flusso d’aria all’interno dell’abitacolo sia il rombo del motore V12. Chi invece preferisce meno sound, può utilizzare il deflettore d’aria posizionato sulla cornice del parabrezza, che garantisce comfort acustico anche ad alte velocità. Se non utilizzato, il deflettore può essere sistemato comodamente nel vano baule.

La tecnologia forgia anche il design dell’auto, basti pensare al tetto removibile in fibra di carbonio. È composto di due parti e quando asportate vanno ad alloggiare nel baule anteriore. Pochi secondi e la Aventador Roadster LP700-4 può così dare sfoggio a tutta la nudità della sua carrozzeria scoperta, come dire alla sua bellezza. La carrozzeria è bicolore, e nella gamma colori debutta anche l’inedita tinta metallizzata Azzurro Thetys, una citazione della mitica Miura Roadster del 1968. Perfettamente accostabili agli interni in pelle “Sabbia Nefertem”.

La nuova Lamborghini Aventador Roadster LP 700-4 è già ordinabile presso tutti i concessionari della Casa emiliana nel mondo. Il prezzo, tasse escluse, è di 300.000 Euro.