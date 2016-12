TDI e due motori elettrici per Cross Coupé

foto Ufficio stampa

Resta solo da vedere se il colosso tedesco intenda produrre di serie il suo Suv super-efficiente, ma ci sono buone prospettive, visto che Volkswagen sta rimodellando l’intera sua gamma di Suv e 4x4, partendo persino dal segmento A (con Taigun, Tgcom24 ne ha già parlato). Tornando alla Cross Coupé Hybrid, il motore turbodiesel TDI eroga 190 CV ed è accompagnato dal cambio a doppia frizione DSG a 6 rapporti; i due propulsori elettrici sono montati uno sull’avantreno, e sviluppa 40 kW, e l’altro da 80 kW (sono più di 110 CV) sul retrotreno. Le batterie agli ioni di litio trovano posto nel tunnel centrale.

Un Suv ibrido di una certa mole (pesa più di 1.800 kg), che però è in grado di raggiungere i 220 km/h di velocità, per un’accelerazione da 0 a 100 che avviene in 6,5 secondi. Formidabile la coppia, fino a 400 Nm la massima e fin dai 1.600 giri. Nella fase di massima potenza (boost), il sistema integrato di trazione riesce a sviluppare 700 Nm di coppia massima, come una supercar! Ma dai consumi irrisori e con un rispetto dell’ambiente quasi sacrale. Va inoltre segnalato che VW Cross Coupé Hybrid, in modalità elettrica e a emissioni zero, raggiunge i 120 orari di velocità e vanta un’autonomia di marcia di 45 km. Autonomia che sale a oltre 1.200 km con il gasolio a disposizione.