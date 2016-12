C Evolution, lo scooter elettrico BMW

foto Ufficio stampa

Un prototipo, ma molto vicino alla produzione di serie e al lancio sul mercato. BMW C Evolution ha un innovativo sistema di azionamento elettrico, grazie a un gruppo motore oscillante con ammortizzatore e raffreddato ad acqua. Con baricentro basso e una ciclistica agile e maneggevole, lo scooter sviluppa una potenza di picco di 35 kW (48 CV) e raggiunge la velocità di 120 km orari. Altissima l’autonomia di marcia: fino a 100 km. Merito delle batterie efficienti, che recuperano energia nelle fasi di rilascio e di frenata. Non solo, ma BMW promette anche tempi di ricarica brevi.

Su una moto BMW non può mancare l’ABS, dotazione che il gruppo tedesco ha fatto propria per tutti i suoi veicoli a due ruote. Efficienti anche gli pneumatici Metzeler Feelgreen. La marcia di BMW C Evolution si avvale anche della sicurezza delle luci diurne a LED. Un bel mezzo non c’è che dire, per il quale non resta che attendere la commercializzazione, accanto ai recenti C 600 Sport e C 650 GT che ripropongono il marchio tedesco nel comparto dei maxi-scooter.