Nasce la Seat Leon del futuro

foto Ufficio stampa

Con i suoi 4,26 metri di lunghezza, Seat Leon ha carrozzeria 5 porte e si accorcia di 5 cm rispetto al modello attuale, acquistando una linea più filante e dinamica. Un tocco sportivo che non rinuncia però alla maggior funzionalità della vettura, che all’interno è più spaziosa. Gli sbalzi ridotti hanno infatti permesso di aumentare il passo di quasi 6 cm, a beneficio soprattutto dei passeggeri che siedono dietro. Il gruppo VW non ha ancora definito i dettagli e le dotazioni dei modelli che saranno commercializzati in Italia, mentre in Germania arriverà già a fine mese. Si sa però che Seat Leon III serie sarà la prima auto di segmento C ad essere dotata di proiettori full LED, ma sono davvero tante le dotazioni per la sicurezza e l’infomobilità.

Ampia e moderna la gamma motori, una decina quelle previste dal gruppo Volkswagen. In Italia però dovrebbero arrivare tre benzina e tre diesel, tutti turbo e a iniezione diretta. Il fiore all’occhiello è il 1.6 TDI Ecomotive da 105 CV, che limita i consumi medi di gasolio a 3,8 litri per 100 km e abbatte le emissioni di CO2 sotto i 100 g/km. La carrozzeria 5 porte non resterà sola, la gamma prevede anche le varianti a 3 porte e station wagon.