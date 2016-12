Mercedes Classe G ora è anche AMG

- Quale miglior occasione del 4x4 Fest di Carrara per presentare, in anteprima italiana, la nuova Mercedes Classe G?, rinnovato nei contenuti e nelle motorizzazioni. Dopo 33 anni di carriera sulle spalle, lache arrivano a sviluppare la fantascientifica potenza di 544 e 612 CV!

foto Ufficio stampa

Insomma, Mercedes Classe G è “salda come la roccia”, definizione che arriva dal numero uno di Daimler Dieter Zetsche. E tra le rocce e la sabbia del deserto marocchino il 4x4 tedesco portava, dalla periferia di Milano, gli amici di “Marrakesh Express” nel film di Salvatores. Un veicolo che mantiene intatto il suo fascino di fuoristrada nudo e puro, fintamente spartano nelle spigolosità della carrozzeria, molto hi-tech invece negli equipaggiamenti di bordo. Non distante da quello che è oggi il Suv supremo di Mercedes, il GLK, non a caso “ancella” di nuova Classe G alla kermesse carrarese.

Ma scopriamo le novità della rinnovata Classe G. Esteticamente debuttano le luci di marcia a LED e nuovi retrovisori, mentre le pinze dei freni rosse e i cerchi in lega da 20 pollici firmano la maestosità delle versioni AMG. All’interno sono inediti il quadro strumenti e la console, lo schermo centrale a colori, che trasmette le funzioni del sistema di infotainment Comand online, di serie su tutte le versioni. Lontani dal primo modello del 1979 sono accessori come il Blind Spot Assist, che assiste il guidatore nella visuale degli angoli ciechi, o il Parktronic per l’assistenza nei parcheggi, mentre l’ESP (attivo anche per l’eventuale rimorchio) è arricchito dalla funzione Hold per i percorsi più scoscesi e il Tempomat regola in automatico la distanza di sicurezza.

Del modello del 1979 Mercedes ha voluto mantenere i tre bloccaggi del differenziale, gestiti elettronicamente con tre interruttori color argento dal sapore decisamente retrò. Classe G è disponibile nelle due versioni G 350 BlueTec diesel e G 500 a benzina, entrambe sia a passo corto che lungo e la G 500 anche in carrozzeria Cabrio. La motorizzazione diesel monta un V6 3.0 da 211 CV, forte di una strepitosa coppia massima di 540 Nm a 1.600 giri, mentre il V8 5.5 benzina della G 500 sviluppa 388 CV e 530 Nm di coppia massima. Il cambio è l’automatico 7G-Tronic per tutte le versioni.

All’apice ci sono però oggi le due versioni G 63 AMG e G 65 AMG. La prima monta un motore V8 biturbo da 544 CV, la seconda un V12 biturbo da 612 CV e 1.000 Nm di coppia massima, ciò che ne fa il 4x4 più potente al mondo. I prezzi mettono in conto un po’ tutta la storia gloriosa del modello: la G 350 BlueTec costa 89.000 euro, chiavi in mano, ma è la più economica. Le versioni a benzina costano 104.000 euro la G 500 (1.000 euro in più la cabrio), 142.000 euro la G 63 AMG e 271.000 euro la G 65 AMG.