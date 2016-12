Audi A3 Sportback, new appeal

- Dopo la 3 porte,. Per il gruppo Volkswagen si tratta di una vera dimostrazione di forza nel segmento C, visto il lancio quasi contemporaneo di Golf, Audi A3 e una Seat Leon tutta nuova. In Italia la A3 Sportback è già in prevendita, ma le prime consegne sono previste a inizio 2013.

foto Ufficio stampa

Lunga 4,31 metri, la nuova A3 Sportback ha un passo di quasi 6 cm superiore al precedente modello e ciò rende più spazioso l’abitacolo, peraltro elegante e armonioso. Le carreggiate sono state ampliate e le gomme sono da 16 o 17 pollici, secondo gli allestimenti, optional anche le generose 225/40 da 18 pollici. Spoiler e luci a LED caratterizzano la coda sportiva della nuova A3 Sportback. Imbattibile il bagagliaio, capace di offrire da un minimo di 380 a un massimo di 1.220 litri. L’auto è leggerissima: complice l’alluminio, la motorizzazione più piccola – 1.4 TFSI – pesa poco più di 1.200 kg.

Ma la compatta premium Audi si rivela anche versatile e non solo sportiva, basti considerare la disponibilità di ben 4 allestimenti – Young, Attraction, Ambition e Ambiente – più il pacchetto S line, che consentono a chiunque di ritagliarsi il modello di A3 Sportback che desidera. Per quanto riguarda l’infotainment e i sistemi d’assistenza, la nuova A3 Sportback offre soluzioni davvero all’avanguardia nel segmento delle vetture compatte di classe premium. L’Adaptive Cruise Control è di serie, come il sistema di ausilio ai parcheggi. Il volante multifunzione è disponibile sia a tre che quattro razze.

Cinque le motorizzazioni previste al lancio, tre delle quali a gasolio. Il più piccolo ed efficiente è il 1.6 TDI da 105 CV, che ha il merito di consumare appena 3,8 litri/100 km nel ciclo misto e limitare le emissioni di CO2 a soli 99 g/km. Il 2.0 TDI è disponibile nelle varianti da 150 e da 184 CV, e nel primo caso abbina sportività ed efficienza coi suoi 4,2 litri/100 km nel misto e 108 g/km di emissioni di CO2. Due i motori turbo benzina TFSI, il 1.4 da 122 CV e il 1.8 da 180 CV, brillanti e tutto sommato non meno efficienti dei TDI. In seguito Audi proporrà anche il 1.4 da 140 CV e il piccolo, innovativo 1.2 TFSI da 105 CV.

Al top della gamma c’è la nuova S3. Carrozzeria 3 porte e motore turbo 2.0 da 300 CV e 380 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5 secondi, pur consumando soltanto 6,9 litri di benzina per 100 km nel ciclo misto. Per la S3 telaio sportivo, carreggiate più ampie con gomme da 18 pollici e cambio s tronic. Per la nuova A3 Sportback è già iniziata la prevendita in Italia – i prezzi partono da 23.900 euro – ma le prime consegne sono previste soltanto a febbraio 2013. I prezzi della gamma diesel partono da 24.800 euro.