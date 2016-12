Nuova Maserati Quattroporte

foto Ufficio stampa

Il design della nuova Quattroporte mutua molti dettagli dalle ultime coupé e cabrio Maserati: griglia frontale molto aggressiva, linee che esprimono dinamismo, rispetto delle proporzioni e armonia delle forme. Le curve della carrozzeria esaltano poi la sportività e il dinamismo della vettura, mentre le dimensioni leggermente maggiori rispetto all’attuale modello aggiungono anche spaziosità e versatilità d’impiego. Gli interni si caratterizzano per le superfici morbide al tatto, la plancia avvolgente e l’impiego di materiali pregiati, legno e pelle, in tutto l’abitacolo.

Il 2013 è l’anno della svolta per Maserati, che grazie allo stabilimento di Grugliasco e a uno Chrysler in Usa si appresta ad aumentare i suoi volumi produttivi fino alle 50 mila unità annue. Maserati vive forse il momento di sfida più importante della sua storia centenaria, e lo farà con l’aiuto anche della Ferrari, da cui arriveranno motori e trasmissioni, probabilmente anche il nuovo potentissimo V8 della 458. D’altronde Maranello e Modena sono troppo vicine per non sfruttare appieno le sinergie che riguardano l’intero gruppo Fiat.

La nuova Quattroporte rappresenta solo il primo tassello del tris d’assi che Maserati s’appresta a mettere in campo nei prossimi mesi. Posizionata al di sotto di quest’ammiraglia ci sarà infatti l’inedita e attesissima berlina di segmento E denominata Ghibli, senza dimenticare Levante, il primo SUV mai prodotto dalla Casa modenese. Come dire: venti nuovi spirano alle spalle del Tridente.