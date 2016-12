- Design dinamico, ma dimensioni compatte., esposta in anteprima mondiale al Salone di Parigi,. Poi però continua, con la trazione anteriore, il motore 3 cilindri a benzina, il propulsore elettrico, gli interni rivoluzionari. Per il momento si tratta di un prototipo, ma tutto lascia credere che la vedremo presto sulle nostre strade.

foto Ufficio stampa

In un momento in cui le grandi compatte premium stanno calamitando su di loro i riflettori della stampa specializzata (nuove Golf, Classe A, Volvo V40, Audi A3), BMW cala l’asso con questa Active Tourer ibrida. Ha le dimensioni giuste per sgominare il campo della categoria – 4,35 metri di lunghezza, passo di 2,67 e 1,56 di altezza – stile e sportività giuste per la clientela della Casa tedesca e la modernissima doppia alimentazione benzina/elettrica. Il motore elettrico sincrono è montato sul retrotreno, mentre il modulo batteria è collocato sotto il pianale del vano bagagli, così da non togliere nulla alla spaziosità interna.

Ma la nota più interessante della BMW Concept Active Tourer è nella scelta di un “piccolo” motore a benzina 3 cilindri e cilindrata di 1,5 litri e della trazione anteriore, una vera primizia per il costruttore bavarese, noto per la sua prerogativa di realizzare auto sportive soltanto a trazione posteriore (o al limite 4x4). La Active Tourer è un’ibrida plug-in, si ricarica cioè con una spina inserita in una normale presa di corrente. Soluzione molto facile quindi, accessibile anche ai più scettici dell’alimentazione elettrica. La potenza complessiva è di 190 CV, giusto per rispettare l’indole sportiva BMW, per una velocità massima di circa 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 che richiede meno di 8 secondi.

Il tutto ai più bassi livelli di consumo ed emissioni inquinanti. In media il prototipo ha bisogno di 2,5 litri di benzina per fare 100 km, emettendo meno di 60 g/km di CO2. Un’auto “pulita” anche nell’allestimento degli ambienti interni, dove spicca l’incredibile tetto panoramico che varia, secondo le esigenze dei passeggeri, la luminosità e la temperatura nell’abitacolo. Basta premere un pulsante per rendere più scura o chiara la trasparenza del tetto in vetro stratificato, con sfumature capaci di creare effetti d’ombra straordinari e dare l’impressione di aumentare la spaziosità dell’abitacolo.