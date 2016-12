Ha il miglior customer care

foto Dal Web

Nella categoria Automobili il riconoscimento al Customer Care Fiat è un tributo alla nuova organizzazione del gruppo torinese, i cui servizi alla clientela rientrano nelle competenze di Mopar, il brand di riferimento per questi servizi e per i ricambi e gli accessori originali di tutti i marchi del gruppo, Chrysler inclusa. L’indagine Viséo Conseil ha effettuato 215 test segreti da maggio a luglio 2012, utilizzando tutti i mezzi di contatto con il Customer Care Fiat: telefonate, posta elettronica, web marketing e valutando tempi e soddisfazione delle richieste inoltrate.

Il Customer Care di Mopar può contare su 5 contact center, in Italia, Serbia, Turchia, Sud Africa e Russia. Il più importante si trova ad Arese, che assiste i clienti di 16 mercati grazie a 400 e passa dipendenti che rispondono in 13 lingue. L’ultima sfida di Mopar è l’offerta dei controlli invernali “Winter Check Up”, appena avviati e che si concluderanno il 30 marzo 2013. Prevede 14 controlli approfonditi e 6 mesi di assistenza stradale in Europa al prezzo di 30 euro (I.V.A. inclusa) per qualunque modello Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep.