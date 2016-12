Dal cilindro Volkswagen ecco Taigun

foto Ufficio stampa

Il design è già un bel passo in avanti rispetto alla categoria. VW Taigun ha un look grintoso e molto robusto, con fiancate e passaruota possenti e un assetto decisamente alto da terra per il segmento A. I cerchi in lega leggera da 17 pollici e gli pneumatici 205/55 R17 segnano poi la vocazione offroad del “piccolo” Suv tedesco (made in Brasil, però), il cui portellone apre separatamente la parte superiore rispetto a quella inferiore (rapporto 2/3 la prima e 1/3 la seconda). Il veicolo vuole innovare radicalmente la categoria e gli sbalzi corti e un bel passo di 2,47 metri aggiungono spaziosità ai versatili interni.

Compatto e sportivo, Taigun porterà un’altra radicale innovazione, il nuovo motore 3 cilindri turbo benzina 1.0 TSI da 110 CV, tanto brillante e vivace quanto parco nei consumi e nelle emissioni. A fronte dei 9,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e dei 186 orari di velocità massima, il Suv riesce a consumare appena 4,7 litri di benzina nel ciclo misto sui 100 km, limitando a 110 g/km gli scarichi di CO2. Il cambio è manuale a 6 rapporti e a supporto della dinamica di marcia ci sarà il controllo elettronico di stabilità ESC. Un veicolo che sembrerebbe perfetto per le nuove tendenze in atto sui mercati europei, e non ci resta altro che aspettare il timing VW per avviarne la produzione in serie.