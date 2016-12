Nell’arco di Kia due nuove frecce

foto Ufficio stampa

Lunga 4,3 metri, la seconda generazione di Kia Pro Cee’d 3 porte ha un design più slanciato del precedente modello, più coupé. La linea del tetto è stata abbassata di 40 mm e il montante centrale è stato arretrato di ben 220 mm, per un look davvero aggressivo e dinamico, cui contribuiscono anche le robuste fiancate, i cerchi in lega da 17 pollici e il doppio terminale di scarico. I designer Kia hanno inserito nella parte posteriore volumi dall’aspetto “muscolare” per raccordare i parafanghi con il lunotto molto inclinato e lo spoiler integrato nel tetto.

In definitiva la nuova Pro Cee’d è la vettura più emozionale mai prodotta dal brand che fa parte del gruppo Hyundai. Segno dell’inventiva dei progettisti Kia, perché la carrozzeria 3 porte vale appena il 12% delle vendite della gamma Cee’d, centrata soprattutto sulla 5 porte e sulla nuova, tutta rinnovata versione wagon. Il passo di 2,65 metri, maggiore di prima, regala poi alla Pro Cee’d 3 porte una spaziosità interna e una versatilità degna della 5 porte.

Ma chi è alla ricerca di queste doti, troverà in casa Kia un’altra sorpresa positiva: la nuova Carens. Il monovolume è ora più corto di un paio di centimetri, ma ha un passo di 5 cm superiore rispetto alla prima serie e quindi lo spazio interno è maggiore. Nuova Carens acquista un design più moderno e conferma la versatilità del suo abitacolo, che propone fino a sette posti a sedere. A cambiare sono le proporzioni: Il design di tendenza è caratterizzato dalle luci diurne a LED, di serie, mentre per i gruppi ottici posteriori i LED sono optional. L’equipaggiamento standard prevede cerchi da 16 pollici con pneumatici 205/55 R16 a bassa resistenza di rotolamento.

Tre le motorizzazioni, di cui una soltanto a benzina, il 1.6 a iniezione diretta da 135 CV. I due diesel hanno entrambi cilindrata 1.7 e sviluppano 115 o 136 CV. Cambi a 6 marce, manuale o automatico. Molto ricca la dotazione di sicurezza, che include il sistema di mantenimento della corsia di marcia con avvisi sonori, attivo quando la velocità supera i 60 km/h. Di serie anche il sistema di parcheggio in automatico, mentre opzionali sono la telecamera posteriore per visualizzare gli angoli ciechi e i proiettori ad alta efficienza HID allo xeno.