EA7 Olimpia Milano viaggia in BMW

, la squadra di basket guidata da Sergio Scariolo che è una delle più forti del campionato italiano. Un modo per legarsi ancora di più al territorio meneghino, visto che BMW Milano è filiale della BMW Italia S.p.a., la cui sede è a San Donato Milanese.

foto Ufficio stampa

tra BMW Serie 1, Serie 3, Serie 5, Serie 7 e X3 e X6. “La partnership tra BMW Milano e la squadra di basket EA7 Olimpia Milano rappresenta per noi un vero fiore all’occhiello e un progetto del quale andiamo particolarmente fieri – spiega Franz Jung, Presidente e A.D. di BMW Italia –. Primo perché. In questo senso i due brand sono naturalmente affini. Secondo, perché grazie a questo accordo la nostra filiale BMW Milano avvia quel programma di inserimento capillare nel tessuto della città, che riteniamo strategico per il nostro futuro”.