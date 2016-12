Nuova spider Jaguar F-Type

. Più bassa di un paio di centimetri rispetto alla XKR-S, “leggera” con la sua costruzione in alluminio, al punto da pesare meno di 1.600 kg, la F-Type è esaltante nel look e nelle performance., motori V6 e V8 di inusitata potenza e un cambio automatico a 8 rapporti.

foto Ufficio stampa

Jaguar F-Type si è posta un traguardo ambizioso nel panorama automobilistico attuale: assicurare il massimo piacere di guida ai fortunati che si siederanno al volante. Lo fa attraverso tre canali: un’estetica che più bella è difficile trovare in circolazione, l’esperienza della guida open air e le prestazioni mozzafiato. Col suo design dinamico, Jaguar F-Type si caratterizza per l’originale griglia anteriore, le cui aperture ai lati assomigliano alle “branchie di uno squalo”, mentre al posteriore spicca lo spoiler a scomparsa, ma non meno attraenti sono le luci a LED e i doppi terminali di scarico centrali. La capote in tessuto termico isolante può essere alzata o abbassata in appena 12 secondi e fino alla velocità di marcia di 50 km orari.

Tre le versioni della convertibile inglese: F-Type, F-Type S e F-Type V8 S. Tutte sportive oltre ogni limite, le prime due col motore V6 3.0 da 340 e da 380 CV, la F-Type V8 S con motore di cilindrata 5.0 forte di ben 495 CV. Una versione da brividi quest’ultima, capace di erogare una coppia massima di 625 Nm e di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi. La velocità massima si ferma a 300 km/h soltanto perché l’elettronica interviene a limitarne l’esuberanza. Vero esempio di sportività a cielo aperto, la F-Type dispone della funzione “Dynamic Launch Mode” che ottimizza l’accelerazione da ferma, una dotazione tipica dell’uso in pista.

Tutte le motorizzazioni della F-Type sono accompagnate da una innovativa trasmissione automatica a 8 rapporti (Quickshift), con un selettore Sport-Shift montato centralmente che è in grado di offrire un completo controllo sequenziale manuale, come anche possono i paddles sul volante. Entrambi i modelli S – da 380 e da 495 CV – dispongono inoltre di un differenziale autobloccante. Dopo la premiere parigina (in una serata al Museo Rodin che ha preceduto il Mondial), Jaguar lancerà la sua nuova spider sportiva in tutta Europa. Ancora non ufficializzati i prezzi, ma il range delle tre versioni dovrebbe attestarsi tra i 70 e i 100 mila euro.