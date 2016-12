Paceman, crossover due porte

- A un primo sguardo sembra la Countryman, ma con due sole porte. In realtà la nuovissima MINI Paceman ha un’identità tutta propria e personalità da vendere.. Ha l’assetto alto, un cofano motore allungato, la fiancata slanciata con due lunghe portiere e la linea del tetto che scende dinamicamente verso la coda.

foto Ufficio stampa

Volendo, e senza sovrapprezzo, si può chiedere anche l’assetto “normale”, cioè non alto da terra. MINI Paceman è lunga 4,11 metri ed è la più spaziosa tra tutte le sette sorelle che compongono la gamma della Casa inglese. Il perché è presto detto: l’allestimento della zona posteriore “lounge style” prevede due sedili separati e ampi, con il bagagliaio che offre ben 330 litri di capacità ordinaria, più di mille se si reclinano i sedili posteriori.

Look originale a parte, MINI Paceman esprime un’imponente presenza su strada, merito anche dei grossi passaruota bombati e delle ruote che vanno dai 16 pollici standard fino ai 19” delle versioni super accessoriate. Davanti, la calandra del radiatore ha forma esagonale con una cornice cromata alquanto larga. Una novità caratterizza il design della zona posteriore, visto che la Paceman è la prima MINI con luci disposte orizzontalmente.

Al debutto su strada – previsto a inizio 2013 – MINI Paceman sarà disponibile in 4 motorizzazioni. Le due a benzina hanno entrambe cilindrata 1.6 e sviluppano 122 e 184 CV. Invece a gasolio sono Paceman Cooper D con motore 1.6 da 112 CV, la più efficiente dal punto di vista dei consumi e delle emissioni, e la più vivace Cooper SD con motore due litri da 143 CV. Tutte le versioni saranno equipaggiate di serie con il cambio manuale a 6 marce, ma a richiesta è previsto l’automatico a 6 rapporti. In seguito arriverà tutta la verve sportiva della MINI Paceman John Cooper Works.

Un crossover con assetto alto non può mancare del sistema di trazione integrale MINI All4, che in effetti viene proposto su tre delle quattro motorizzazioni (ad eccezione della 122 CV benzina). Di serie MINI Paceman vanta il Dynamic Stability Control (DSC), e non manca il Dynamic Traction Control (DTC), che include il blocco del differenziale elettronico (EDLC).