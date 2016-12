Una Cascada di novità

- Forse è un po’ fuori stagione, ma Opel ha deciso di partire da lontano per far conoscere a tutti la sua nuova cabriolet, che arriverà su strada nella primavera 2013. Si chiama. Quattro posti, molto elegante, ha una silhouette estremamente slanciata, che la rende affascinante anche a capote chiusa (cosa nient’affatto scontata per una cabrio).

foto Ufficio stampa

Il profilo dinamico di Opel Cascada nasce dalle misure. La nuova cabrio tedesca è lunga 4,7 e larga 1,84 metri, misure che rendono davvero super sia l’abitabilità interna che la capacità di carico del bagagliaio: 350 litri col tetto chiuso, 280 litri quando la capote è aperta. Per questa è stata scelta un’elegante soluzione in tessuto, soft top come si dice, così che il cliente può anche scegliersi una delle tre tinte disponibili e combinabili con i 10 colori di carrozzeria. La capote soft top può essere azionata anche in movimento, fino ai 50 km/h di velocità.

Lo splendido look di Cascada si completa con l’imponente cofano anteriore, il raffinato disegno della griglia anteriore, che integra le luci diurne a LED, i cerchi in lega da 17 pollici (ma a richiesta si arriva fino a 20”) e i fari posteriori anch’essi a LED. Gli interni propongono sedili in Nappa ventilati ed ergonomici, cinture di sicurezza con pretensionatori elettrici e un evoluto sistema “FlexFold” per ampliare il vano bagagli abbattendo elettricamente (50/50) gli schienali dei sedili posteriori.

La gamma motori sarà molto ampia, come sempre in casa Opel. Il propulsore più piccolo è un 1.4 turbo benzina da 120 CV, ma di pari cilindrata c’è anche un 140 CV. A gasolio il 2.0 CDTI da 165 CV assicura faville, anche per la sua coppia massima di 380 Nm che enfatizza le doti di accelerazione e ripresa della cabrio. Ma la novità più rilevante sarà rappresentata dall’inedito 1.6 turbo benzina Ecotec, che promette di riscrivere i parametri di efficienza, pur sviluppando la notevole potenza di 170 CV tra 1.650 e 3.200 giri. Con questo debutterà anche un nuovo cambio automatico a 6 rapporti e a basso attrito, dotato di funzione Active Select per cambiare in modalità manuale.