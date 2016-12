Mercedes Citan, senza rivali

foto Ufficio stampa

È però la versatilità la prima dote di Citan, che si propone con tre differenti lunghezze, altezze del tetto variabili e 4 moderne motorizzazioni. Il volume di carico massimo arriva a 3.800 litri e la portata massima è di 800 kg. Ma Citan esprime tutta la sua funzionalità per l’impiego quotidiano anche all’interno, dove spicca un grande box portaoggetti, uno scomparto tra i sedili anteriori e un comodissimo ripiano superiore che si estende per tutta la larghezza del parabrezza. Nelle tasche delle portiere c’è posto per bottiglie da un litro e mezzo (non la solita lattina…). Facendo i conti tra gli scomparti portaoggetti, sono 77 i litri di capacità nell’abitacolo che vanno ad aggiungersi al vano bagagli.

La versione passeggeri Kombi è poi una vera autovettura Mercedes, con dotazioni da far sbalordire il target medio delle city van. A richiesta il ripiano superiore è disponibile con tre scomparti dotati di serratura! Un segno distintivo che fa il paio con la personalità estetica di Citan, caratterizzata da un grande frontale, fiancate molto robuste (a richiesta pure cerchi da 15”) e la coda ampia che accoglie un enorme lunotto, il cui bordo inferiore riprende esattamente la linea verticale dei gruppi ottici posteriori. Per la sicurezza, il primato dei 6 airbag e dell’Adaptive ESP, un sistema di controllo elettronico che mette insieme ESP, ABS con ripartizione elettronica della frenata, controllo di trazione TCS e antislittamento ASR.

Quattro le motorizzazioni. Detto dell’unica proposta a benzina, un brillante 1.2 turbo a iniezione diretta da 114 CV, i tre turbodiesel common rail prendono tutti spunto dall’efficiente motore Mercedes 1.5 di cilindrata. Un propulsore declinato in tre livelli di potenza: 75, 90 e 110 CV. E che promette di battere ogni record di efficienza nella categoria grazie al pacchetto “BlueEfficiency”, capace di ridurre i consumi medi fino ai 4,3 litri ogni 100 chilometri.