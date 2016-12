I due volti di Porsche Cayenne

foto Ufficio stampa

Eppure Porsche Cayenne non cambia la sua meccanica di alta precisione (che deve qualcosa anche a Volkswagen). Resta un Suv potente, con grandi doti offroad, versatile e spazioso all’interno e un’elevata capacità di traino, quel che chiedono del resto i clienti di questo tipo di vetture. Ma Cayenne Turbo S si differenzia per il telaio attivo che asseconda le performance dinamiche ed è tipico di un’auto sportiva. Potenza a parte (50 CV in più della Cayenne Turbo), questa versione Turbo S eroga una coppia massima di ben 750 Nm, così da accelerare in soli 4,5 secondi da 0 a 100 orari, per una velocità di punta di 283 km/h. Insomma, una Carrera sotto mentite spoglie.

La nuova versione Turbo S si pone al vertice della gamma Cayenne e di serie propone sospensioni pneumatiche con regolazione adattiva degli ammortizzatori, il telaio attivo che contrasta l’inclinazione laterale in curva, più il sistema “Porsche Torque Vectoring Plus” che ripartisce la coppia alle ruote posteriori in modo variabile, incrementando la dinamica di guida e la precisione di sterzata. Di serie anche il pacchetto Sport Chrono e i cerchi da 21 pollici.

Uno sguardo anche agli interni, esclusivi perché i designer Porsche hanno pensato a rivestimenti in pelle bicolore nero/rosso Carrera o nero/beige Luxor. Cayenne Turbo S costa in Italia 155.515 euro, IVA al 21% inclusa. A gennaio le prime consegne nel nostro Paese. Come sarà anche per la nuova Cayenne S Diesel, la versione a gasolio più potente del Suv Porsche, che costa poco più della metà della Turbo S con i suoi 80.253 euro, sempre IVA al 21% inclusa.

La miglior accessibilità di prezzo non significa minori contenuti tecnici. Cayenne S Diesel monta un formidabile motore biturbo V8 da 4,2 litri, che sviluppa 382 CV di potenza e una coppia massima di 850 Nm. Lo scatto da 0 a 100 si compie in 5,7 secondi e la velocità massima supera i 250 km/h. Il valore aggiunto sta nell’efficienza superiore: i consumi medi sono più accettabili – 8,3 litri/100 km – anche per l’adozione del sistema Start-Stop, unico Suv con motore diesel V8 ad esserne dotato. Senza dimenticare la trazione integrale e il “Porsche Torque Vectoring Plus”, che in questo caso è però optional. Impressionante la capacità di rimorchio: Cayenne S Diesel riesce a trainare carichi fino a 3,5 tonnellate di peso.