Il ricco paniere Toyota e Lexus

- Se credete che tutte le novità del gruppo Toyota si limitino all’innovazione nel campo dei veicoli ibridi elettrici, allora non immaginate quanto “prodotto” convenzionale ci sia nelle corde degli ingegneri nipponici.che, in breve tempo, diventeranno modelli di serie. Come l’inedita, la rinnovata Verso e un nuovo coupé Lexus.

foto Ufficio stampa

Ma anche la Trend, versione più giovanile della Yaris che arriverà in Italia a inizio 2013 nella sua esclusiva livrea bianca. Una versione che si caratterizza per gli elementi cromati sul contorno dei fendinebbia e dei fari, per i cristalli posteriori oscurati, i cerchi in lega da 16 pollici e lo spoiler posteriore con fari a LED. Ma l’auto più interessante del lotto è la nuova Auris, perché la gamma aggiunge alla rinnovata carrozzeria 5 porte la carrozzeria station wagon. Auris Touring Sports ha un design moderno, interni di grande versatilità e qualità, una gamma di motorizzazioni articolata ed efficiente.

Certo la versione Hybrid non può mancare e fa la sua parte su entrambe le carrozzerie di Auris, come del resto la fa sulla Verso, rinnovata negli interni e con un nuovo motore diesel 2.0 D-4D. L’offerta elettrica del gruppo si rafforza poi con la iQ EV, la city car di tre metri e poco più, con 4 posti a sedere, che adesso si presenta con una soluzione elettrica molto intelligente: in 15 minuti ricarica infatti le batterie in modalità rapida e riesce a percorrere fino a 85 km, mentre la ricarica completa richiede circa 3 ore.

Soluzione “full hybrid” anche per il nuovo coupé di taglia media della gamma Lexus. Al Salone parigino (a proposito, più di 1.230.000 i visitatori nelle due settimane) il prototipo si chiama LF-CC, ha trazione posteriore ed è alimentato da un motore 4 cilindri 2.5 litri benzina, cui è affiancato un poderoso motore elettrico a magnete permanente e raffreddamento a liquido.