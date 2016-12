La nuova Golf arriva in Italia

, ma le concessionarie Volkswagen hanno già avviato la prevendita della nuova Golf, settima generazione di un modello diventato “cult” nel corso di cinque decenni., mentre per la carrozzeria a 3 porte occorre togliere 800 euro.

Destinata a dare nuovo impulso al segmento C, la Golf VII si propone al lancio in 4 motorizzazioni, tutte caratterizzate dalla sigla BlueMotion per la dotazione di serie dei sistemi start & stop e di frenata rigenerativa. A benzina il 1.2 turbo TSI da 105 CV è disponibile col cambio manuale a 6 marce, il 1.4 TSI da 122 o da 140 CV dispone di questo e del cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. A gasolio il motore base è il 1.6 TDI da 105 CV, con cambio manuale a 5 marce o DSG-7, mentre il 2.0 TDI da 150 CV è disponibile col manuale a 6 marce o DSG a 6 rapporti. Sette italiani su dieci sceglieranno versioni diesel.

Una gamma articolata e che soddisfa ogni esigenza, ma il pubblico della Golf vuole da sempre il meglio e VW stima che due terzi dei compratori si orienterà sull’allestimento Highline, il top del tre a listino, quello che include climatizzatore automatico Climatronic, cerchi in lega da 17” e standard Bluetooth. Ma abbandonate ogni idea che i due livelli Trendline e Comfortline siano “poveri”. Di serie tutte le versioni della nuova Golf propongono 7 airbag (anche quello a protezione delle ginocchia del guidatore), i poggiatesta ottimizzati per proteggere contro i colpi di frusta, il differenziale autobloccante XDS, il controllo di stabilità ESC (anche per l’eventuale rimorchio) con Hill Holder e antislittamento ASR, l’inedito sistema anti-collisione multipla.

E sempre di serie l’indicatore della pressione degli pneumatici e la spia che valuta il grado di affaticamento del guidatore. Contenuti da prima della classe, com’è da sempre la Golf. La settima generazione è più lunga di 56 mm della sesta, quindi più spaziosa e con un bagagliaio extralarge da 380 litri, 30 in più della serie attuale. Tutte le versioni sono dotate di schermo touchscreen da 5,8 pollici, mentre i livelli più completi col navigatore satellitare ne avranno uno da 8”. Tra le dotazioni comfort di serie è da citare il Servotronic che gestisce il servosterzo in funzione della velocità, i retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, il freno di stazionamento elettronico.