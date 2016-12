Peugeot 208, sempre più exclusif

- Più di 100 mila unità vendute in pochi mesi.e non sorprende che, al Salone di Parigi che chiude domenica prossima, abbia portato 10 versioni della sua best-seller tra i 40 modelli esposti. Con la 208 sono anche la, il prototipo di crossover 2008 e la, un’ibrida che al momento è solo uno studio.

Ma restiamo all’interno della gamma 208, perché le novità sono davvero tante. Con la GTi da 200 CV che arriverà a inizio 2013 (e di cui Tgcom24 ha già parlato), c’è l’esclusiva versione 208 XY con carrozzeria 3 porte e una fortissima identità esterna. Specifiche di questa variante sono la calandra, i cerchi da 17”, i colori della carrozzeria e i sofisticati ambienti interni. Peugeot 208 XY arriverà a breve anche sul mercato italiano, con motorizzazioni benzina e diesel e-HDi che vanno da 92 a 155 CV. Oltre alla GTi, è poi esposta a Parigi la 208 R5 destinata ai cultori della sportività della Casa del leone. Prenderà il posto della 207 Super 2000.

Ma un’altra novità importante della compatta 208 è l’introduzione di Connect Apps, un pacchetto di servizi per la mobilità che offrono all’utente un’esperienza di connessione inedita, facilitandogli la vita quotidiana: 10 apps come la guida ai prezzi del carburante nelle stazioni di servizio, ai posti disponibili nei parcheggi, e così via.

Restyling in vista anche per la RCZ, che adotta un frontale inedito e più pronunciato, nuovi cerchi, ulteriori tinte di carrozzeria e più varietà di ambienti interni. Agli stand è anche presente il concept RCZ R, evoluzione dinamica della coupé, forte di un motore 1.6 THP turbo benzina da 260 CV. Questa la vedremo sicuramente sulle nostre strade, mentre non è ancora certo l’arrivo della 2008, piccolo crossover compatto di 4,14 metri, posizionato sotto il 3008 e destinato soprattutto ai mercati emergenti.

Gli occhi del visitatore sono invece catturati dal prototipo Onyx. Forte di una carrozzeria estrema e scolpita, lunga 4,65 metri e con scocca in carbonio, Onyx è una sportiva ibrida che monta il V8 turbodiesel HDi 3.7 più un motore elettrico, che sviluppano insieme 600 CV di potenza.