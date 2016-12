Hyundai lancia la i30 a 3 porte

, per affermare una crescita che sembra non aver mai fine. Hyundai è un’azienda giovane, nata nel 1967 e quest’anno venderà 7 milioni di veicoli nel mondo. Al Salone di Parigi la Casa coreana – ormai quinta forza mondiale dell’industria automobilistica – porta la

foto Ufficio stampa

In termini di mass-market, il modello più importante è senza dubbio la carrozzeria 3 porte della nuova i30. Una vettura europea, nata nel Centro Stile che Hyundai ha impiantato in Germania da qualche anno e giusto corollario a una gamma fortissima, che nel segmento C propone già la 5 porte e la station wagon. Esteticamente la i30 a 3 porte si distingue per il disegno originale dei fendinebbia anteriori e posteriori, per la nuova griglia anteriore e per le ampie portiere laterali che aggiungono slancio e dinamicità al corpo vettura.

Sempre restando nel piccolo, stavolta con la i20, Hyundai fa la scelta coraggiosa di gareggiare nel 2013 nel Campionato Mondiale Rally, quello dominato da Citroen e da Sebastian Loeb. La i20 WRC andrà in produzione da prossimo mese di dicembre, come il Suv ix35 FCEV, alimentato da celle combustibili (Fuel Cell) che trasformano l’idrogeno in energia elettrica. Il veicolo è equipaggiato con una batteria a polimeri di litio da 24 kW e da un propulsore a idrogeno da 100 kW, che permettono un’autonomia di marcia di circa 580 km con zero emissioni di CO2. Una vettura rivoluzionaria, che il costruttore coreano pensa di fornire alle flotte di enti e aziende.