Il fuoristrada in scena a Carrara

foto Ufficio stampa

Più che un salone, il 4x4Fest è un evento che mischia insieme espositori e aree esterne adattatissime per i test drive più impegnativi, visto che il territorio che circonda Carrara è fatto di cave di marmo, degli sterrati delle Apuane, di spiagge. Percorsi selezionati dallo staff tecnico della FIF, che collabora all’organizzazione dell’evento. All’interno di CarraraFiere si snoda una pista all’aperto per la prova delle ultime novità di prodotto e per lo svolgimento di spettacolari e adrenalinici show su due e quattro ruote.

Il 4x4Fest 2012 è poi occasione per festeggiare i 30 anni di Suzuki Italia. La Casa giapponese è peraltro partner da sempre della FIF e nel weekend carrarese ha anche voluto omaggiare i suoi affezionati clienti con il raduno monomarca Suzuki. Fari puntati anche sulla nuova Mercedes Classe G, forse la novità di prodotto più interessante della rassegna. Il mitico 4x4 tedesco, giunto al 33° anno di vita, è stato ridisegnato e per l’occasione il 4x4Fest ha organizzato la passerella “Desartica Adventure”, con professionisti nei raid off-road e gli istruttori del Club MercedesG Italia.

L’apertura del salone è prevista dalle ore 10 alle 19 venerdì e domenica e fino alle 20 sabato 13 ottobre. Il biglietto giornaliero costa 10 euro, 15 per due giorni e 20 euro per tutti e tre i giorni. Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni, i disabili e gli iscritti FIF 2012, ma per ogni informazione è attivo il sito Internet www.4x4fest.com.