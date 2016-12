Elettrica Zoe e tanta Dacia

foto Ufficio stampa

Formidabile per contenuti e tecnologie, Clio è la scommessa di oggi. In Italia la quarta e tutta nuova serie del modello debutterà nelle concessionarie Renault il prossimo 20-21 ottobre, ma all’orizzonte ci sono già altre succose novità: la carrozzeria station wagon Break e la variante sportiva RS da 200 CV. Il loro debutto su strada è previsto già all’inizio del 2013, come anche per Zoe, che in molti definiscono la Clio elettrica. In effetti Zoe assomiglia molto alla nuova Clio, ma a guardarla bene anche alla Yaris Hybrid dei rivali Toyota, che si appresta a sfidare apertamente. Soprattutto sul mercato francese che incentiva l’acquisto di queste vetture super ecologiche (e sia Zoe che Yaris Hybrid sono prodotte in Francia).

Clio Break ha una carrozzeria wagon molto versatile, è lunga 4,26 metri e vanta un bagagliaio da 443 litri, il 30% più capiente della Clio normale. Clio RS invece monta un poderoso 4 cilindri 1.6 da 200 CV di potenza, cui è abbinato un cambio automatico a doppia frizione EDC dalle cambiate rapidissime. Il look è da vera sportiva per quelle minigonne laterali, i cerchi da 17 o 18 pollici, il diffusore e lo spoiler posteriori. Tutta la gamma Clio e la Zoe disporrà dal 2013 dell’esclusivo R-Link, il tablet multimediale integrato a bordo dell’auto e connesso a Internet, gestibile anche con comandi vocali.

Una gamma decisamente “superiore” quanto a posizionamento di mercato, e così il gruppo Renault ravviva anche l’offerta Dacia, la sua marca low price che sembra una delle poche a uscire intatta dalla crisi generalizzata delle vendite in Europa. Nuove sono la Logan (ma non arriverà in Italia), la Sandero e la Sandero Stepway, ridisegnate esteticamente e negli interni e cui verranno affidate anche le nuovissime motorizzazioni Energy che porterà al debutto proprio la Clio: TCe turbo benzina 90 CV con un motore 3 cilindri 900 cc e dCi 90 CV col classico 1.5 turbodiesel.