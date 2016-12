Il balzo nel futuro di Ford Mondeo

, l’ammiraglia generalista per antonomasia: grande spaziosità, buone qualità dinamiche, ottimo rapporto qualità/prezzo. La nuova serie però fa il salto di qualità, perché proporrà contenuti che mai nessun’auto ha finora implementato, come. Avrà anche la doppia alimentazione benzina/elettrica.

Mondeo diventa così un punto di riferimento per tutti i costruttori, ma le sue doti classiche non scompaiono. La Mondeo station wagon è in assoluto l’auto col bagagliaio più grande oggi sul mercato e lo sa bene il popolo degli agenti di commercio, che ne hanno fatto una delle loro auto preferite. Una versatilità che nasce anche dalle carrozzerie: Ford continuerà a proporla nelle varianti berlina 4 porte, station wagon e 5 porte con il grande portellone. La nuova Mondeo sarà anche la prima vettura europea a disporre delle innovative sospensioni posteriori multilink con design “integral link”, più rigide e pronte nella risposta, a garanzia di maggior stabilità e sicurezza.

All’insegna della funzionalità sono anche i principali interventi estetici. Sul frontale spicca la nuova griglia del radiatore e la zona posteriore si caratterizza per le luci a LED e il portellone ad apertura elettrica. All’interno spiccano i sedili con funzione massaggio e le regolazioni elettriche per volante, sedili e tettuccio. Elevata la dotazione di sicurezza, che include il sistema di mantenimento della corsia di marcia, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi della vettura, l’Advanced Active Parking Assist che assiste la Mondeo anche nelle manovre di parcheggio a pettine. Il valore aggiunto è però nelle cinture di sicurezza posteriori con airbag integrati, molto efficienti, visto che in caso d’impatto si aprono in soli 4 centesimi di secondo!

Un altro primato lo farà segnare la gamma motori. Nuova Mondeo avrà a disposizione il motore a benzina 1.0 EcoBoost, eletto il migliore dell’anno nel 2012. Nessun’altro costruttore offre un piccolo 3 cilindri 1.0 su un’ammiraglia delle dimensioni della Mondeo. Efficienza consolidata è poi quella dei motori turbodiesel TDCI, proposti con cilindrate che partono da 1,6 litri. A Ford non basta però, visto che dal prossimo anno la Mondeo sarà disponibile anche in versione ibrida benzina/elettrica con batterie agli ioni di litio e in quella “Energi” interamente elettrica.