Suzuki prepara il nuovo Suv compatto

In effetti Suzuki S-Cross è destinato a diventare un modello di serie già dal 2013. Un Suv dalle linee dinamiche che, coi suoi 4,3 metri di lunghezza, si inserirà nel segmento C dominato attualmente da Nissan Quashqai. Promette ampio spazio per 5 persone e uno dei bagagliai più capienti della categoria, con il plus della trazione integrale che Suzuki non fa mancare neanche sui suoi modelli più piccoli (vedi Jimny). Molto probabile l’introduzione anche di una versione ibrida elettrica.

Dal punto di vista estetico, S-Cross stupisce per gli ampi passaruota e i mancorrenti sul tetto a “scomparsa”, che scompaiono se non utilizzati. Il frontale ha grande personalità, con inserti cromati che si estendono in profondità nella carrozzeria fino ai fendinebbia a LED installati nel paraurti anteriore. Anche i fari posteriori sono a LED. L’ottima resa aerodinamica del nuovo Suv Suzuki è sottolineata dal profilo del tetto che scivola verso la parte posteriore del crossover e dalla sinuosità dei paraurti anteriore e posteriore.