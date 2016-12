I 30 anni di Opel Corsa

. Le quattro generazioni del modello hanno venduto complessivamente 12 milioni di unità soltanto in Europa, circa 20 milioni nel mondo se si considerano tutte le varianti prodotte., da sola vale oggi il 28% delle vendite Opel e Vauxhall (il brand GM nei Paesi britannici), e la sua… “corsa” non sembra affatto alla fine.

foto Ufficio stampa

La vettura è infatti ancora al centro delle strategie Opel, che oggi intendono proporre almeno una novità ogni 6 mesi della loro compatta di segmento B. Eppure l’esordio avvenne in sordina, fu nell’estate del 1982 in Spagna (sì proprio durante il Mundial vinto dall’Italia) e la vettura Opel al centro delle attenzioni – dei progettisti e del mercato – era la Kadett. La nuova city car chiamata Corsa era destinata inizialmente ai soli mercati dell’Europa meridionale, che spesso ancora sceglievano la carrozzeria 3 volumi (poi uscita di scena). Il successo fu sorprendente e aprì le porte all’Europa intera e non arrestandosi al Vecchio Continente, tanto che in 30 anni la Corsa è stata prodotta in Sud America, Australia, Sud Africa.

Oggi la Corsa che festeggia i suoi 30 anni di vita è proposta in tre carrozzerie: a 3 e 5 porte, più la versione commerciale Van. Le ultime versioni sono le più efficienti mai lanciate dal costruttore tedesco: a gasolio la Corsa EcoFlex con motore 1.3 CDTI da 95 CV e sistema Start/Stop consuma appena 3,5 litri per 100 km nel ciclo misto ed emette soli 94 g/km di CO2; a benzina c’è in gamma il nuovo, brillante motore turbo 1.4 da 120 CV, anch’esso con Start/Stop; infine c’è la versione 1.2 Gpl Tech molto apprezzata in Italia e proposta oggi in promozione a 10.750 euro.

Non manca la sportività, basti pensare alle versioni OPC da 192 CV lanciate lo scorso anno, col top della Corsa OPC Nürburgring Edition, la Corsa più potente e più veloce di sempre, il cui motore 1.6 turbo benzina sviluppa la bellezza di 210 CV. Buon Compleanno!