A ciascuno la sua Adam

- Non si era mai vista una presenza così totalizzante in un Motor Show, che di solito propone di tutto e di più. Ma per la sua nuova city car Adam Opel l’ha fatto. Un’auto che è davvero importante per la Casa tedesca, perché il segmento A rosicchia quote di mercato a quelli superiori, ma anche perché la

foto Ufficio stampa

Design moderno e tante possibili personalizzazioni. Così che chiunque può avere la “sua” Adam esclusiva. Altro che utilitaria 3 porte con soli 4 posti a sedere, la nuova Opel Adam non aspira affatto ad essere un modello di massa. In effetti le possibilità di scelta tra finiture e accessori sono pressoché illimitate. Si può optare tra tre stili – Jam, Glam e Slam – e poi il colore del padiglione del tetto, i pacchetti di luce diffusa per gli interni, le finiture del quadro strumenti (anche retroilluminate) e qualcosa come 31 tipi di cerchi. La carrozzeria è disponibile in 12 colori e i pannelli interni delle portiere in una decina di colori.

L’ambizione dei designer Opel è di realizzare una Adam mai uguale a un’altra. Ma attenzione ai prezzi, che potrebbero lievitare dagli 11.750 euro di partenza previsti sul mercato italiano.