Si comincia con la B-Max

foto Ufficio stampa

Nell’alto di gamma la Mondeo verrà costruita sulla base di una nuova piattaforma globale Ford, che servirà per i segmenti C e D. Verrà proposta nelle solite tre carrozzerie (4 e 5 porte, SW), ma con inedite sospensioni posteriori e nuovi contenuti comfort, dai sedili con funzione massaggio al volante riscaldato fino all’Advanced Active Park Assist, un sistema di parcheggio intelligente che supporta anche le manovre di parcheggio a pettine, oltre che in parallelo. Ma il plus è nelle cinture di sicurezza posteriori con airbag integrato.

La nuova Fiesta è sempre molto importante nelle strategie Ford e la nuova generazione arriverà nel 2013. La notizia importante è che ben 7 motori della gamma vanteranno emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km, per consumi medi che scenderanno fino a 3,3 litri/100 km. Ford lancerà anche un nuovo SUV compatto: EcoSport, e più avanti un Suv medio che dovrebbe chiamarsi Edge. Infine si rinnova la multispazio Tourneo Connect, anche questo veicolo imbattibile nell’efficienza consumi ed emissioni e disponibile anche in versione a 7 posti.

La piattaforma globale B sulla quale verrà assemblato il Suv EcoSport è la stessa che serve al momento alla produzione dell’MPV B-Max. Proprio questa vettura è la grande novità Ford dell’ultimo trimestre 2012, versatile con le sue portiere posteriori scorrevoli, molto pratico e spazioso, nonché ultra efficiente. Lunga 4 metri, con un assetto alto da terra 12 cm più della Fiesta, B-Max vanta nella gamma il motore 1.0 EcoBoost a benzina da 100 CV, che ha bisogno di meno di 5 litri per fare 100 km nel ciclo misto. I prezzi sul mercato italiano partono da 16.250 euro.