Con Classe B e SLS AMG

foto Ufficio stampa

La novità più interessante (e certa) è però la Classe B Electric Drive, che rispetto alla normale Classe B non perde un centimetro di spaziosità nell’abitacolo. Le batterie agli ioni di litio trovano infatti posto nel pianale a monte dell’asse posteriore, ingombrano poco e la posizione è ottimale per mantenere basso il baricentro del monovolume. Il motore elettrico sviluppa 100 kW di potenza (pari a 136 CV) e una vigorosa coppia massima di 310 Nm, assicurando un’autonomia di marcia di circa 200 km. Per caricare la batteria basta la comune presa di corrente elettrica da 230 Volt o, in alternativa, quella ad alta tensione da 400 Volt, una funzione di ricarica rapida che si spera sia più facilmente reperibile nelle nostre città.

Se la Classe B si conferma l’auto da esperimenti in casa Mercedes (già è disponibile con la doppia alimentazione benzina/metano), una vera sorpresa è la SLS AMG Coupé Electric Drive, che mette insieme la sportività del brand AMG e il massimo rispetto ambientale garantito dai quattro motori elettrici. Una soluzione davvero avanzata, che ha partorito anche la vettura AMG più potente di sempre coi suoi 522 kW di potenza (710 CV!) e la coppia massima di 1.000 Nm. Un’auto di serie a trazione elettrica tanto veloce non esiste al mondo: la SLS AMG Coupé Electric Drive accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

La nuova idea elettrica di Smart si chiama forstars ed è un Suv di piccola taglia con assetto non molto alto e due soli posti a sedere. Il nome deriva dal tetto in vetro che domina l’abitacolo e che regala ai passeggeri la possibilità di ammirare il cielo stellato. Smart già commercializza varianti elettriche e resta quindi solo da vedere se la forstars si aggiungerà al lotto.