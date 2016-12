Una Miss per Fiat Panda 4x4

- Una Miss per la Panda 4x4. È stata infatti, a far da madrina alla nuova generazione dell’unica vettura di segmento A disponibile con la trazione integrale, erede di un modello che in 30 anni si è tolta tante soddisfazioni., tanto che al Salone parigino sono state presentate anche le versioni Trekking e Natural Power a metano.

foto Ufficio stampa

La caratteristica della Panda 4x4 è il sistema di trazione integrale permanente “Torque on Demand”, che si avvale di due differenziali e di un giunto controllato elettronicamente. Una soluzione di facile utilizzo per chiunque, che ha il merito di non richiedere manutenzione. Di serie l’auto ha il controllo elettronico di stabilità (ESC), che integra la funzione di bloccaggio elettronico del differenziale (ELD), molto utile nelle condizioni di scarsa aderenza, come fango, neve, ghiaccio. L’ELD agisce frenando le ruote che perdono aderenza o slittano, trasferendo la forza motrice su quelle che invece hanno la maggior presa sul terreno. Attivabile fino alla velocità massima di 50 km/h, la funzione ELD è inseribile manualmente premendo il pulsante posto davanti alla leva del cambio.

Dal punto di vista estetico, la nuova Panda 4x4 ha carrozzeria 5 porte, con un look specifico e due inedite tinte: arancio Sicilia (pastello) e il verde Toscana metallizzato. Gli pneumatici hanno misura 175/65 da 15 pollici e sono montati ex fabrica gli M+S (invernali). Gli interni propongono sellerie in eco-pelle e contengono un esclusivo mobiletto alto nel tunnel centrale, altro capiente vano portaoggetti che si aggiunge ai 14 giù esistenti.

Per la nuova Fiat Panda 4x4 sono disponibili due motorizzazioni, ambedue con sistema Start&Stop per ridurre i consumi. A benzina è proposto il bicilindrico Twinair Turbo di 900 cc, forte di 85 CV, che segna un netto passo in avanti rispetto al 1.2 Fire della precedente Panda 4x4, basti pensare che la coppia del Twinair è superiore del 40%. Il cambio è manuale a 6 marce, con la prima ridotta. A gasolio è proposto il motore 1.3 Multijet da 75 CV, un classico in casa Fiat, ma questa seconda generazione ha il merito di essere ancora più efficiente, tanto da proporre una coppia massima del 30% superiore alla precedente Panda 4x4.