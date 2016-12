Golf 7: anche GTI e BlueMotion

foto Ufficio stampa

Subito una sorpresa per la nuova Golf GTI. Il motore 2.0 turbo benzina con cambio a 6 marce e start/stop sarà proposto con due livelli di potenza: da 220 e 230 CV. Prestazioni da urlo per entrambe: 246 e 250 km/h di velocità e 6,5 secondi l’accelerazione da 0 a 100. Eppure i consumi della 220 CV scendono del 18% rispetto all’attuale Golf GTI, attestandosi ad appena 6 litri di benzina per 100 km, mentre le emissioni di CO2 si riducono ad appena 140 g/km. A richiesta sarà anche disponibile il cambio a doppia frizione DSG. I cerchi sono da 18 pollici. Specifico per la Golf GTI da 230 CV è poi il bloccaggio elettronico del differenziale anteriore.

Macinatrice di chilometri, com’è sempre stata questa versione, sarà la prossima generazione della Golf BlueMotion. Una delle vetture con carburanti tradizionali più efficienti al mondo. Il motore 1.6 TDI da 110 CV riesce infatti ad abbattere i consumi e le emissioni a livelli imbattibili, e non solo nella categoria di appartenenza. I consumi medi di gasolio sono di 3,2 litri per 100 km e le emissioni di CO2 scendono a soli 85 g/km. Con un pieno la futura Golf BlueMotion farà qualcosa come 1.560 km. Milano-Napoli andata e ritorno!