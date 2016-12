Renault Clio, una vita al top

- Il segreto della Clio è che piace. Da sempre. Renault dimostra ogni volta di azzeccarci e fatalmente accadrà anche con questa quarta generazione, tra le primedonne del Mondial parigino e completamente nuova., e da allora non c’è stato anno che non abbia visto la Clio nella top ten dei modelli più venduti.

foto Ufficio stampa

Subito la prima impressione: assetto più basso della precedente serie, carreggiate allargate, un bel frontale con luci diurne a LED e dimensioni al top del segmento B. La nuova Renault Clio è già pronta per il debutto a listino: nelle concessionarie italiane arriverà nel week-end del 20-21 ottobre, con tre allestimenti – Wave, Live, Energy – e un prezzo d’accesso di 13.500 euro. A prima vista non sembrano pochini, ma quando si scorre la lista delle dotazioni di serie si comprende la qualità intrinseca della compatta francese, che sarà proposta esclusivamente nella più versatile carrozzeria 5 porte.

Tutte le versioni hanno di serie l’ESP, il Cruise Control e un impianto frenante di assoluto livello: ABS con ripartitore di frenata EBD, ausilio per le frenate d’emergenza, l’assistente per le partenze in salita. La gamma motori si compone di quattro unità, due delle quali inedite e con Stop&Start e sistema di frenata rigenerativa: a benzina il 3 cilindri turbo di 900 cc da 90 CV e a gasolio il 4 cilindri 1.5 Energy da 90 CV. Quest’ultimo ha il merito di abbattere i consumi medi fino a 3,2 litri/100 km e le emissioni di CO2 a 83 g/km. Questa versione Energy, con tutto quel popò di serie, costa 17.500 euro.