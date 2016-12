- Per Maserati parlano i numeri: il fatturato cresce del 7% nel primo semestre di quest’anno e l’utile operativo sale da 18 a 23 milioni di euro. A Modena la crisi non si sente e così Maserati investe, sfoderando proposte così allettanti da meritare l’applauso del Salone parigino. Prima fra tutte la, che si candida naturalmente al ruolo di auto scoperta più bella al mondo.

foto Ufficio stampa

La vetrina parigina è però ideale per annunciare gli altri progetti nei cassetti degli ingegneri Maserati. Come la Ghibli, nuova berlina di segmento E della Casa del Tridente, quindi più piccola (e accessibile) della Quattroporte. Un nome – Ghibli – che fatalmente evoca suggestioni affascinanti tra i fans Maserati. E poi c’è Levante, il primo Suv Maserati, che nascerà dalle ceneri di Kubang, uno dei prototipi più famosi e apprezzati degli ultimi anni. Una berlina di fascia alta ma non altissima e un Suv premium, due carrozzerie perfette per accrescere i volumi di vendita della Casa modenese, fino alle 50 mila unità annue. Su strada il Suv Levante arriverà nel 2014.

Ma veniamo alla reginetta GranCabrio MC, chiaramente ispirata alla GranTurismo MC Stradale, dalla quale riprende gli stessi canoni sportivi nel frontale e nel look complessivo. È più lunga di 48 mm rispetto alla Gran Cabrio e ha una più efficace portanza aerodinamica, anche per merito dello spoiler posteriore. Spoiler in tinta con la carrozzeria oppure disponibile con una finitura in carbonio.

Il motore è il classico V8 Maserati di 4,7 litri di cilindrata, capace di sviluppare una potenza di 460 CV (10 in più della Gran Cabrio Sport). Formidabile la coppia massima di 520 Nm a 4.750 giri/minuto, che consente una velocità di punta di 290 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 di 4,9 secondi. Il prezzo della Maserati GranCabrio MC si aggirerà intorno ai 150 mila euro.