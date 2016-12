Al via il Salone di Parigi

, ma già oggi i padiglioni di Paris Expo sveleranno tutte le novità del panorama automobilistico internazionale., con le Case francesi e tedesche sugli scudi e il resto a rimorchio. La crisi morde e molti costruttori non europei prediligono ormai i palcoscenici asiatici per presentare i loro prodotti più innovativi.

Nato nel 1898, il Salone auto di Parigi è il più antico del mondo, ma resta il più amato e seguito dal pubblico: due anni fa (la capitale francese si alterna con Francoforte) furono 1.265.000 i visitatori. Un esercito di taccuini, foto e videocamere invaderà la Porte de Versailles: gli operatori della stampa accreditati sono 13 mila, provenienti da 103 Paesi del mondo. L’area della mobilità elettrica e alternativa avrà sempre molto spazio, ma quest’anno sarà trattato un tema originale e davvero interessante: “Automobili e Pubblicità” (padiglione 8), con 15 aziende che hanno deciso di partecipare.

Ma andiamo a scoprire qualcosa di quel che il Mondial proporrà fino a domenica 14 ottobre, iniziando dalle francesi padroni di casa. Il Gruppo PSA, alle prese con il piano di tagli che sta mettendo in fibrillazione il Paese (una fabbrica e 8.000 posti di lavoro da eliminare) gioca sullo stile: Peugeot rinvigorisce la gamma 208 con la versione sportiva GTi e quella trendy XY e rinnova anche la coupé RCZ, mentre Citroen presenta la DS3 Cabrio, prima carrozzeria scoperta della gamma DS, ma ridisegna anche la C3 Picasso. Non se la passa meglio l’altra transalpina Renault, decisa a risalire la china delle vendite con la quarta generazione di Clio.

I costruttori tedeschi hanno sempre omaggiato il Salone “gemello” di Parigi con lanci di prodotto importanti. Stavolta hanno la protagonista assoluta: Volkswagen Golf settima generazione. Un’auto destinata a far evolvere il segmento C verso fasce superiori, visto che promette davvero tanto: è più leggera di 100 kg rispetto all’attuale serie, ha il bloccaggio elettronico del differenziale XDS, il sistema anti-collisione multipla e nella gamma motori c’è il primo 4 cilindri con la tecnologia di disattivazione di due cilindri se le condizioni di marcia richiedono minor utilizzo di potenza. Contenuti per cui sarà difficile per la concorrenza starle dietro, sembrerebbe quasi che ai rivali non resti altra carta del low price.

Se nel segmento A Fiat rilancia l’idea della trazione integrale con la nuova Panda 4x4, la vera novità è però rappresentata dalla Opel Adam. Una “piccola” di gran carattere, che non teme di sfidare il blasone modaiolo della MINI Paceman – crossover due porte della MINI – e della Smart forstars, presente a Parigi in un concept a trazione elettrica. Elettrico che campeggia anche sulla Toyota iQ. Il colosso giapponese porta a Parigi anche la Nuova Auris e una splendida sportiva Lexus – la LF-CC – entrambe ibride elettriche. Per il folto pubblico di fans delle compatte cittadine, non può mancare un cenno alla nuova generazione di Ford Fiesta, che però arriverà soltanto a metà 2013. Prima scatterà l’ora di B-Max, funzionale MPV di segmento B.

Meno vasta è l’offerta nei segmenti superiori. A spiccare è Audi, che svela la nuova A3 Sportback e la variante sportiva S3, mentre BMW gioca la carta della tecnologia con la sua prima ibrida elettrica a trazione anteriore, la Concept Active Tourer. A sfidare Audi è soprattutto Volvo con la inedita V40 Cross Country, mentre Mercedes vola altissimo con la coupé SLS AMG ED, che come la Classe B sarà esposta in versione elettrica. L’italiana più bella in scena a Parigi è la Maserati MC Gran Cabrio, mentre in casa Porsche ci si muove tra sportività e off-road, con le novità di Carrera 4 e 4S e Cayenne S V8 Diesel, una scelta analoga fatta dagli inglesi di Jaguar-Land Rover, che portano la F-Type e la nuova Range Rover.

Tra i Suv meritano una menzione il nuovo Mitsubishi Outlander e il concept Terra della Nissan, entrambi ibridi elettrici. Suzuki s-cross e Chevrolet Trax completano il panorama di nuovi Suv, mentre tra le berline e SW spiccano la terza serie della Mazda 6 e la nuova generazione di Ford Mondeo, che si fanno preferire per stile alla Skoda Rapid e alle nuove Seat Toledo e Leon. Da Opel anche una nuova cabrio: si chiama Cascade.