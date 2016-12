Skoda Rapid, rilancio della berlina

. Per fascia di mercato va a inserirsi tra la Fabia e l’Octavia, ma soprattutto segna l’avvio di unche fa parte del gruppo Volkswagen. L’esordio sui mercati europei è previsto già tra qualche settimana, ma nel 2013 Skoda andrà a produrla anche in Cina.

foto Ufficio stampa

Rapid propone linee più dinamiche di quelle cui ci ha abituato Skoda. La carrozzeria tre volumi ha però proporzioni armoniche, pulite e non prive di eleganza. Il frontale ad esempio propone la calandra con una raffinata cornice cromata, mentre i gruppi ottici fari-fendinebbia vanno a formare una sorta di quadrifoglio. Di serie i cerchi da 15 o da 16 pollici, secondo i tre distinti allestimenti. Skoda non rinuncia però alla proverbiale funzionalità dei suoi modelli. L’abitacolo è spazioso, anche per il passo lungo più di 2,6 metri, e il bagagliaio è da record con la sua capacità di 550 litri in configurazione normale!

Sei le motorizzazioni – a benzina e gasolio – e potenze che vanno da 75 a 122 CV. Volkswagen non mancherà di fornire i cambi automatici DSG in alternativa a quelli manuali. Davvero importante la dotazione di serie di questa vettura di segmento C, come dimostra l’ESP e il sistema antislittamento ASR, la frenata d’emergenza automatica e l’aiuto alle partenze in salita, fino ai 6 airbag (inclusi quelli per la testa). Vetri atermici e climatizzatore sono contenuti standard per tutte le versioni. Un’auto interessante, e lo sarebbe anche una eventuale station wagon su base Rapid, ma Skoda non ha ancora palesato una simile ipotesi.