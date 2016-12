Aston Martin Vanquish Super GT

foto Ufficio stampa

E lo confermano i 100 mila tedeschi che l’hanno eletta l’auto più bella dell’anno tra le coupé/convertibili, assegnandogli così l’“Auto Bild Design Award”. Segno che “il linguaggio di stile della Vanquish Super GT conquista tutti”, dice Ulrich Bez, numero uno della mitica factory britannica. In effetti la nuova coupé Aston Martin è bella per davvero. Lunga e slanciata, con una silhouette che mette in mostra curve leggere ed esprime dinamicità da ogni poro della carrozzeria, vanta elegantissime luci posteriori a LED e il frontale tipico delle recenti Aston Martin, con la griglia sottilissima.

Ha una configurazione 2+2 posti, ma volendo è anche disponibile in una più sportiva soluzione due posti secchi (e l’incredibile bagagliaio da 368 litri!). La carrozzeria è in fibra di carbonio e gli pneumatici sono Pirelli P Zero. L’esuberanza estetica è in sintonia perfetta con la propulsione. Per la sua nuova coupé, Aston Martin ha scelto il motore V12 di 6 litri di cilindrata, capace di sviluppare 570 CV di potenza a 6.750 giri/motore.

Formidabile la coppia massima di 620 Nm a 5.500 giri, che consente un’accelerazione da 0 a 100 orari in appena 4,1 secondi! Per una velocità di punta omologata di 295 km/h. E dire che in casa c’era anche di più: il V12 7.3 della Aston Martin V12 Zagato. Ma quest’ultima è un’edizione speciale da mezzo milione di euro prodotta in serie limitata. La Vanquish Super GT, invece, costa “soltanto” 190.000 sterline, all’incirca 230.000 euro.