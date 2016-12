Renault elettriche per le Dolomiti

. L’ambiente delle Dolomiti è dunque molto più che un territorio da rispettare, è una vera risorsa da salvaguardare. Un patrimonio appunto, la cui mobilità deve essere ecologicamente sostenibile. Nasce così, un progetto di valorizzazione del territorio dolomitico, che mira a sviluppare la mobilità a emissioni zero.

Partner dell’iniziativa è Renault, che metterà a disposizione del progetto una flotta di 14 Kangoo Zero Emission, la versione al 100% elettrica della versatile multispazio. Il progetto “Green Way Primiero” associa gli otto comuni della Valle di Primiero e la stazione turistica di San Martino di Castrozza. Il comprensorio si avvale anche della collaborazione di ACSM, l’azienda energetica locale, cui è destinata parte della flotta elettrica di Renault Kangoo Z.E. Insieme si punterà a incentivare un sistema di mobilità e trasporto merci senza emissioni inquinanti, indubbiamente perniciose per l’ambiente dolomitico.

La Valle di Primiero è già nota per la sua indipendenza energetica, che si deve alle sette centrali idroelettriche e alle due centrali di teleriscaldamento a biomassa legnosa, la cui rete è diffusa su tutta la Valle. Un’autonomia energetica che ha comportato la massiccia riduzione di combustibile fossile impiegato e la conseguente miglior cura del territorio.