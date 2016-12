Berlina e SW: torna la Mazda 6

- Se c’è una cosa che stupisce sempre in una Mazda è il design. Sempre attraente, sempre un passo avanti. Anche per una tradizionale berlina a tre volumi, di solito la carrozzeria più “banale” del panorama auto. L’ultima prova della sensualità delle linee la fornisce la, l’ammiraglia berlina della Casa nipponica.

foto Ufficio stampa

Con le sue curve, i suoi volumi arrotondati, le perfette proporzioni, Nuova Mazda 6 esplode bellezza e dinamicità. E neanche dimostra i 4,865 metri di lunghezza, che ne fanno una vera limousine. Le linee in effetti sono compattate per svelare una sensuale figura felina, che riprende tutti i dettagli di stile della pluripremiata concept Takeri. Al prossimo Salone di Parigi Mazda proporrà anche la versione station wagon, che promette altrettanta dinamicità. Quanto agli spazi interni, non sono mai stati così abbondanti in una Mazda, e a conferma di ciò è il passo di 2,83 metri. Segno di sportività è la plancia, che sarà orientata verso il guidatore.

Moderna anche la gamma motori, con un diesel 2.2 e due benzina 2.0 e 2.5 (quest’ultimo con quasi 200 CV) che rispettano lo standard Euro 6 sulle emissioni. Elevatissima la dotazione tecnica e di sicurezza, basti ricordare che la nuova Mazda 6 ha di serie i fari adattativi in curva AFS con proiettori ad alta intensità, la frenata d’emergenza accanto ai controlli elettronici di stabilità e trazione, la telecamera per la visualizzazione posteriore e il City Brake per arrestare in automatico l’auto, evitando un incidente se l’andatura non supera i 30 km orari.