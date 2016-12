La “città” che celebra Volkswagen

- Si chiama Autostadt – città dell’auto – ed è il parco tematico che celebra l’eccellenza motoristica del Gruppo Volkswagen., facendone una delle mete turistiche più popolari di tutta la Germania. Vi si svolgono eventi, spettacoli, ha tredici ristoranti. Per il gruppo Volkswagen è un’importante piattaforma di comunicazione.

foto Ufficio stampa

Tutte le marche che compongono il gruppo, da Volkswagen ad Audi, da Seat a Skoda, da Lamborghini a Bentley a Bugatti, hanno il loro padiglione e i loro modelli storici esposti. In più, dal giugno di quest’anno, si è aggiunta anche Porsche, prossima a diventare parte integrante di quello che è già adesso il più grande gruppo automobilistico d’Europa. Non mancano modelli storici di altri costruttori che hanno fatto la storia dell’industria dell’auto. Il tutto all’insegna del motto: “Persone, veicoli e ciò che li muove”. L’attrazione principale di Autostadt è in effetti “ZeitHaus”, il museo dell’automobile più visitato al mondo.

Ma l’Autostadt di Wolfsburg è anche nevralgico dal punto di vista commerciale. Il customer center consegna ogni giorno 500 vetture ai clienti, quasi 176 mila lo scorso anno e 1,8 milioni da quando il sito fu inaugurato nel giugno 2000. Luogo anche di festival culturali, Autostadt accoglie ogni anno eventi che spaziano dal balletto alla prosa, passando per concerti di musica pop, jazz e classica. Ben 13 i ristoranti, tra cui il rinomato Aqua, e il fantastico hotel 5 stelle Ritz-Carlton.