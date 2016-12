Nuova Kia cee’d Sportswagon

foto Ufficio stampa

La Casa coreana non rinuncia dunque a quella strategia aggressiva che ne caratterizza la presenza sul mercato. Lo fa però colpendo nel segno, andando incontro ai gusti e alle esigenze degli automobilisti. La rinnovata cee’d Sportswagon è un’auto in tutto e per tutto europea: per sviluppo, per stile e design, persino la produzione è allocata direttamente in Europa (in un sito slovacco). Rispetto alla precedente serie, la lunghezza cresce di quasi 20 cm e supera adesso i quattro metri e mezzo, mentre il passo di 2,65 metri – uno dei più generosi tra le SW di segmento C – ne fa un’auto dagli interni spaziosi e comodi. Esteticamente, accoglie ora le luci diurne a LED, i fari adattativi in curva e che illuminano la parte interna della strada.

La praticità è una delle grandi doti della wagon Kia. Il portellone è straordinariamente ampio, ha un innovativo sistema di apertura a cerniera alta che arriva fino a 1,88 metri di altezza, favorendo così la massima accessibilità al bagagliaio. Questo è più capiente del 39% rispetto alla cee’d 5 porte e accoglie 528 litri con 5 posti a bordo. Il top, abbattendo la seconda fila, è di 1.642 litri e in più, sotto il piano di carico, ci sono due vani nascosti.

La gamma per il mercato italiano offre 4 motorizzazioni. A benzina sono disponibili il 1.4 da 100 CV e il nuovo 1.6 GDI a iniezione diretta da 135 CV, quest’ultimo anche con cambio a doppia frizione DCT alternativo al manuale a 6 marce. A gasolio il classico 1.4 da 90 CV è affiancato dal 1.6 con turbina a geometria variabile e due livelli di potenza: 110 e 128 CV. Le versioni diesel sono offerte anche in configurazione EcoDynamics, un pacchetto che include il sistema di spegnimento automatico del motore nella marcia stop&go, l’indicatore di cambiata, gli pneumatici a basso attrito. Per consumi medi che scendono fino a 4,2 litri/100 km.

Davvero abbondante l’equipaggiamento tecnico della nuova cee’d Sportswagon, con standard ESP e TCS, 6 airbag, cerchi da 16 pollici e a richiesta il sistema “Flex Steer” che permette al guidatore di scegliere fra tre differenti tarature del servosterzo (Comfort, Normal e Sport). Pregevole anche il sistema di parcheggio in automatico che controlla automaticamente l’azione dello sterzo. Quattro gli allestimenti a listino, che ufficialmente parte da 17.200 euro, ma la promozione lancio lo abbassa a 13.400 euro. Naturalmente con i 7 anni/150.000 km della garanzia Kia.