Citroen “scopre” la DS3

foto Ufficio stampa

Il plus della Citroen DS3 Cabrio è nel tetto in tela azionabile elettricamente con un pulsante posto sotto la plafoniera. Tetto che può essere aperto in tre gradi differenti: a metà, intero fino al lunotto e completamente abbassando anche il lunotto, così che il portellone si aprirà in modo assolutamente originale. Sì perché l’aspetto più originale nel look della DS3 cabrio è nei montanti centrali che restano, e il cui disegno assomiglia a una pinna di squalo (soprattutto se il colore della carrozzeria è grigio scuro). La cabrio non perde quindi la protezione dei finestrini laterali e sopporta meglio la rumorosità e le vibrazioni provenienti dall’esterno.

Molto bella è poi la capote, la cui robusta tela è disponibile nelle tinte Nero, Blu Infini e Grigio Moondust. Il guidatore può decidere di aprirla o chiuderla anche a velocità sostenute, fino ai 120 km/h. Ma Citroen ha coltivato ogni tratto di stile della sua prima cabrio su base DS. Esempio eclatante sono i fari posteriori a Led (ben 31 i diodi) e un innovativo effetto 3D che si illumina di notte, con i fari accesi, o anche di giorno quando si frena. Lunga meno di 4 metri, la DS3 Cabrio non perde nulla dell’abitabilità della coupé e offre 5 posti all’interno, più un bagagliaio niente male da 245 litri di capacità.

Nelle immagini che vediamo, la DS3 Cabrio si presenta ancora nella sua veste statica, ma è un’auto che rompe gli schemi, anche per gli interni. Basti pensare al colore bianco dominante, emesso dalle luci interne a LED e dai display del quadro strumenti e della climatizzazione automatica. Raffinate le sellerie, con i sedili che propongono accoppiamenti inediti: pelle Blu Granit, tessuto Akinen ora disponibile in Mistral Marrone e Mistral - Blu Infini. Solo un po’ di pazienza per vederla su strada: il debutto a listino è previsto per il primo trimestre 2013.