Range Rover si scopre leggero

foto Ufficio stampa

L’eccezionale dieta dipende dall’alluminio, che i progettisti britannici hanno scelto per costruire monoscocca, pianale, telaio e altre parti della vettura. Leggerezza significa maggior agilità, consumi inferiori e una maneggevolezza nuova per chi si mette al volante del più grande dei Suv, lungo quasi 5 metri e con una impressionante seduta alta. Ma leggerezza significa anche più raffinatezza nelle linee, che possono essere scolpite e ingentilite, come in effetti accaduto, rendendo più fluido il profilo dell’ammiraglia Land Rover. Per non parlare del cristallo laminato, elegante e con la preziosa funzione acustica di ridurre la rumorosità all’interno dell’abitacolo.

Intervenire così massicciamente sul corpo del Suv ha consentito agli ingegneri Land Rover di adottare anche il necessario upgrade tecnologico sul veicolo. Che ora monta nuove sospensioni pneumatiche sia all’anteriore che al posteriore, così da migliorare la dinamica di marcia di Range Rover IV serie. Eppure il carattere del 4x4 è sempre lo stesso, l’immagine è come se si fosse soltanto sviluppata nel corso dei decenni, crescendo come un bimbo verso l’età adulta, ma lo spirito è immutabile e offre quello speciale mix di lusso, prestazioni e capacità off-road. Nuovo Range Rover, ad esempio, aumenta di 200 mm la sua capacità nel guadare corsi d’acqua, portandola a 900 mm! Quasi un metro senza “affogare”, una sorta di anfibio.

Gli interni restano sontuosi come ormai ci ha abituati Range Rover. Quando si è dentro ci si dimentica di essere a bordo del più spavaldo dei fuoristrada, perché gli inserti in legno pregiato, le sellerie in pelle e l’eleganza di console e plancia sono degni della più lussuosa limousine. E poi c’è spazio, tanto: i passeggeri della seconda fila avranno 118 mm di spazio per le gambe in più, beneficiando così di un comfort superiore, accompagnato da luci d’ambiente interne a LED con colori variabili a piacere secondo i propri gusti e il proprio umore. Volendo, l’opzione Executive Class offre due soli sedili posteriori.

Tre i motori a disposizione. Il top è nell’unica proposta a benzina: il V8 5.0 turbo da 510 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. Quasi impensabile per un veicolo di questa mole, che ricordiamo è capace di trainare rimorchi pesanti anche 3.500 kg. Due i turbodiesel, l’accessibile V6 3.0 da 258 CV e il V8 4.4 da 339 CV. Per tutti il cambio è automatico a 8 rapporti. I prezzi del nuovo Range Rover partono da 91.500 euro. Nel 2013 entrerà in gamma una grande novità: la prima versione ibrida, con la doppia alimentazione che sarà diesel/elettrica.