Nuova BMW Serie 3 Touring

- Lasalta il fosso che ne separava la proverbiale dinamicità dalla versatilità degli interni. È infatti proprio qui, nell’abitacolo più ampio e spazioso, ma anche più funzionale, che si celano le maggiori novità della SW regina di casa BMW. Non che metta da parte il discorso performance, sia chiaro, visto che

foto Ufficio stampa

Il segreto è nell’armonia. Tra le nuove proporzioni e la sportività, tra il design dinamico e la funzionalità. La carrozzeria della Serie 3 Touring è lunga esattamente come la berlina – 4,624 metri – ma i 5 cm di maggior passo hanno permesso di aumentare lo spazio interno a disposizione dei passeggeri e, al contempo, di accrescere di 35 litri la capacità del bagagliaio. Ora ne offre ben 495 in posizione normale e 1.500 se si reclina la seconda fila di sedili. Lo schienale del sedile posteriore è ripiegabile nel rapporto 40/20/40 e inoltre è possibile aprire il portellone posteriore a comando automatico separatamente dal lunotto. Una wagon che non teme alcun confronto con le altre grandi SW premium, rispetto alle quali però vanta una carica sportiva senza eguali.

Il debutto della nuova Serie 3 Touring avverrà con le tre motorizzazioni 328i, 320d e 330d. Tutte con sovralimentazione biturbo e trazione posteriore. La prima è 4 cilindri benzina e sviluppa 245 CV, le altre due sono diesel: 4 cilindri 2.0 da 184 CV che rispetta anche i futuri standard Euro 6 sulle emissioni; potente 6 cilindri da 258 CV per la BMW 330d, che di serie ha il nuovo cambio automatico a 8 rapporti (a richiesta anche con levette al volante). Per i motori 4 cilindri è invece standard il cambio manuale a 6 marce. La struttura leggera, le dotazioni start/stop, Brake Energy Regeneration e l’indicatore del punto ottimale di cambiata favoriscono la grande efficienza di tutte le versioni.

Più avanti BMW snocciolerà le tante varianti che ha sempre predisposto per la sua wagon più importante sul mercato. Motorizzazioni diesel e benzina più piccole, come la 316d che costerà poco più di 30 mila euro, le versioni a trazione integrale xDrive e l’assetto M Sport che sarà offerto a richiesta. Davvero imbattibile la dotazione hi-tech della nuova Serie 3 Touring, dall’Head-Up Display al sistema multimediale “ConnectedDrive”, in grado di gestire tutte le funzioni di bordo e si interfaccia con device più evoluti – smartphone e tablet – accrescendo il comfort e la sicurezza di chi viaggia.